대통령실, 출입기자단에 '오픈스튜디오' 개방한다

대통령실이 22일 출입기자단을 대상으로 '오픈스튜디오'를 개방·운영한다고 밝혔다. 사진은 해당 스튜디오를 활용해 제작, 송출된 대통령실의 '디지털소통브리핑' 방송 모습.

대통령실이 출입기자단을 대상으로 '오픈스튜디오'를 개방·운영한다. 대통령실을 출입하는 언론사가 대통령실 내 방송 스튜디오를 활용해 뉴스 콘텐츠를 제작·송출할 수 있도록 '지원'하는 것이 주된 골자다.김남국 대통령실 디지털소통비서관은 22일 기자들을 만나 "대통령실은 출입기자단의 콘텐츠 제작 환경을 개선·지원하고 정책 소통을 강화하기 위해 대통령실 라이브 스튜디오를 개방해서 이른바 '오픈스튜디오'를 운영하고자 한다"며 이같이 전했다.그는 구체적으로 "출입기자단은 희망자에 한해 오픈스튜디오를 활용하여 고정 프로그램을 방송할 수 있고 콘텐츠 세부내용은 출입기자가 자율적으로 기획·운영하는 것"이라며 "대통령실은 스튜디오 제공 및 필요한 최소한의 기술 지원을 할 계획"이라고 설명했다.또한 "현재 지원 가능한 것은 마이크와 음향장비, 카메라, 조명, 디지털 백월, 스튜디오 내 의자 및 책상 등이 준비돼 있고 라이브 송출을 위한 최소한의 기술 지원이 가능한 상태"라며 "(출입기자단의) 수요 조사 결과 등에 따라 지원하는 사항은 조금 더 확대할 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.해당 스튜디오는 전임 정부 시절 설치됐지만 제대로 사용되지 않았던 공간이라고 설명했다. 대통령실은 최근 이를 활용해 '디지털소통브리핑'라는 정책 홍보 방송을 진행 중이다.김 비서관은 이와 관련해 "저희가 직접 방송도 하지만 동시에 그냥 플랫폼 역할을 해보면 어떨까 고민했다"며 "국정홍보의 패러다임을 좀 바꿔서 여기 계신 많은 분들이 취재한 내용을 얘기할 수 있는 공간 자체를 만드는 것이 더 홍보효과가 크지 않을까 생각했다"고 말했다.그러면서 "국민주권정부의 핵심적인 가치가 투명성·개방성이기 때문에 그런 차원에서 기획한 측면도 있다"고 덧붙였다.무엇보다 대통령실은 오픈스튜디오를 통해 제작되는 콘텐츠에 대한 '간섭'은 없다고 했다.이에 대해 김 비서관은 "대통령실은 모든 콘텐츠에 대해서 일절 개입하지 않고 내용에 대한 책임은 출입기자 및 소속매체에 있음을 다시 한 번 알려드린다"라며 "다만 국가 안전 보장과 외교에 관한 내용, 또는 명백히 타인의 명예를 훼손하거나 허위 조작 정보를 방송하는 경우에는 이용의 제한이 있을 수도 있다"고 말했다.'대통령을 비판하는 내용의 콘텐츠도 제작이 가능하냐'는 질문에는 "대한민국 헌법은 기본적으로 검열을 허용하지 않는다. 검열하면 제가 처벌받을지도 모른다"라며 "방송녹화가 아닌 라이브를 하게 되면 실시간 방송 내용을 예측해 검열하는 것이 불가능하다"고 답했다.방송 송출은 콘텐츠를 제작한 각 언론사 채널로 할 예정이다. 김 비서관은 "각 언론사가 출연하고 제작하는 프로그램"이라며 "(제작한) 영상의 저작권도 기본적으로 출연 및 제작자에게 있지 않을까 생각한다"고 밝혔다.아울러 "대통령실에서 실무하시는 분들을 많이 출연, 섭외하실 수 있도록 중간에서 역할을 하려 한다"며 "오픈스튜디오를 이용할 언론사가 외부인사를 섭외해 대통령실 내로 출입하게 되는 상황에 대해서도 경호처와 논의하고 있다"고 설명했다.한편, 대통령실은 오는 29일까지 오픈스튜디오 이용 관련 수요조사를 진행하고, 보다 세부적인 내용에 대해 협의하겠다는 입장이다. 또한 현재 용산에서 청와대로 이전한 후에도 출입기자단이 이용할 수 있는 스튜디오를 지속·운영하겠다고 밝혔다.