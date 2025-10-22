민주당 창원시의원단, '의장의 소통 불가'라며 연찬회 거부

큰사진보기 ▲더불어민주당 창원시의원단, 22일 창원시청 브리핑실 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

더불어민주당 창원시의원들이 국민의힘 소속인 손태화 의장에 대해 '소통 불가', '독단적 의회운영', '갈등 조장'이라며 연찬회 거부를 선언했다.민주당 창원시의원단(대표 김묘정 의원)는 22일 오후 창원시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 "손태화 의장의 독선적이고 불공정한 의회 운영을 강력히 규탄하며, 연찬회를 거부할 것을 공식 선언한다"라고 밝혔다.의정연수인 연찬회는 오는 11월 3일부터 5일까지 열릴 예정이다.21일 열린 임시회 본회의 때 벌어진 상황과 관련해, 민주당 의원들은 "우리 당 의원의 신상발언 요청이 있었으나, 손태화 의장은 이를 받아들이지 않았다"라며 "의원이 자신의 신상과 관련해 발언을 요청했음에도 이를 거부한 것은 명백한 의사진행권 남용이며, 공정성을 상실한 결정이다. 과연 의장이 자당(국민의힘) 의원에게도 같은 태도를 보였을지 묻지 않을 수 없다"라고 설명했다.또 이들은 "문제는 여기서 그치지 않고, 해당 의원에 대해 국민권익위원회에서 창원시의회로 송부한 민원사항에 대해 의장은 당사자 면담이나 사실확인 절차 없이 곧바로 윤리위원회 회부를 지시하였다"라고 밝혔다.이어 "그러나 국민권익위원회 공문에는 '송부사항에 대한 자체조사를 거쳐 12월 1일까지 결과를 통보하라'고 명시돼 있었다"라며 "의회 회의규칙에도 '징계대상 의원이 있을 때에는 본회의에 보고하고 윤리특별위원회에 회부한다'고 규정돼 있다. 그럼에도 손 의장은 자체조사나 사실관계 확인 없이, 임의로 해당 의원을 '징계대상'으로 판단하여 윤리위원회에 회부한 것이다. 이는 규정 위반이자 권한 남용이며, 자당 의원에게는 결코 하지 않을 행태다"라고 덧붙였다.이들은 "조치 결과 통보 기한이 12월 1일까지임에도 불구하고, 의장은 굳이 9월 중 회부를 강행했다"라며 "당사자 의견 청취조차 없이 서둘러 처리한 결정은 명백한 정치적 의도가 있는 것으로 의심된다. 우리는 이러한 행위가 특정 의원에게 '프레임'을 씌우려는 행정적 폭력이라고 의심할 수 밖에 없다"라고 주장했다.민주당 의원단은 손태화 의장에게 면담을 요청해 재발방지와 사과를 요구했지만, 손 의장은 "아무 문제가 없다"는 입장을 보였다는 것이다.민주당 의원들은 "의장은 해당 의원에게 공식적으로 사과하고, 이번 사안이 재발되지 않도록 구체적 재발방지대책을 발표하라", "특정 정당을 대변하는 의장처럼 행동하지 말고, 모든 의원이 동등하게 존중받는 소통 중심 의회 문화 복원에 힘써라"라고 촉구했다.