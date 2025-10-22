70대 여고동창생 27명의 화려한 외출, 3개월마다 이럽니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲샤갈 展에서 ⓒ 김연희 관련사진보기

"내가 그림을 그리는 건, 어쩌면 내게 부족한 말을 대신해 주기 때문인지도 모른다."

큰사진보기 ▲<마술피리의 기억> 작품 ⓒ 김연희 관련사진보기

큰사진보기 ▲관람을 마치고 카페에서 ⓒ 김연희 관련사진보기

나이가 든다는 것은 추억에 조금씩 색을 더해가는 일인지도 모른다.여고를 졸업한 지 오십 년이 훌쩍 지난 우리들. 마르크 샤갈을 만나러 가던 날. 지금의 우리는 어떤 색으로 그려지고 있을까. 문득 그런 생각이 들었다.스무 해가 넘도록 우리는 석 달에 한 번씩 만나 공연을 보거나 전시회를 함께 찾아다닌다. 오랜 세월이 흘렀지만 변하지 않은 것이 있다면, 가을 하늘처럼 맑은 웃음과 다시 만날 때의 설렘이다.서로의 얼굴에 스민 세월의 흔적을 바라보며 말이 없어도 마음을 읽는다. 그 눈빛 속에는 지난 시간들이 고요히 스며 있고, 함께 걸어온 세월의 온기가 잔잔히 머물러 있다.지난달, 예술의전당에서 열린 마르크 샤갈 전에 여고 동창생 27명이 함께 다녀왔다. 모임 한 달 전쯤이면 단체 카톡방에 모임 장소와 일정이 올라온다. 그때부터 단체 카톡방은 마치 잔치집처럼 시끌벅적하다. 점심 메뉴를 고르고, 교통편을 공유하는 이야기가 꼬리를 물고 이어진다. 남들이 보면 사소한 대화 같지만 우리에게는 설레는 준비 과정이자 만남의 전주곡이다.모임 날, 근처 식당에서 이른 점심 식사를 하고 전시장으로 향했다. 무릎이 아프다던 친구도, 발가락 수술을 앞둔 친구도 그 날만큼은 발걸음이 가벼워 보였다. 경로우대 티켓을 끊고 입구에 들어서자, 전시는 한 통의 편지로부터 시작되었다.1957년 6월 7일, 마르크 샤갈이 프랑스 문학 비평가 장 폴랑에게 보낸 편지였다.그 문장은 전시장 전체를 여는 열쇠 같았다. 붓으로 그려낸 색과 선 속에는 말로 다 하지 못한 그의 마음이 숨어 있었다.그리고 놀라운 사실을 알게 되었다. 샤갈이 나와 같은 시대를 살았다는 것이다. 나는 그를 교과서 속의 오래된 화가로만 알고 있었다. 하지만 작품 라벨에 적힌 연도를 보고 깜짝 놀랐다. 내가 첫 딸을 낳았던 1980년, 샤갈은 아흔셋의 나이에 여전히 붓을 들고 있었다. 그의 그림 속에 흐르는 파랑은, 어쩌면 삶을 향한 마지막 숨결이었는지도 모른다.3관과 4관 사이에 걸린 〈마술피리의 기억〉 앞에서는 한동안 발걸음을 떼지 못했다. 모차르트의 시적이고 감성적인 본질을 색으로 응축해 표현한 작품이었다. 파란 선으로 악보를 그린 듯한 배경 위에, 공중을 나는 여인과 오페라를 연주하는 사람들, 그리고 그들을 감싸는 곡선들은 마치 음악처럼 흘렀다.샤갈이 말로는 다 담아낼 수 없는 마음을 색으로 고백했듯, 나도 내 안 깊은 곳에 잠들어 있던 기억들을 꺼내본다.젊은 날 푸른 꿈으로 가득 찼던 자신감, 중년의 불안했던 나날들, 그리고 지금의 잔잔한 평온함까지. 나의 인생은 그렇게 여러 색으로 채워져 있었다. 허둥대며 지나온 젊은 날들, 정신없이 달려가다 문득 나 자신을 잃을 것 같던 순간들. 돌아보면 그 시간 속에도 아름다움이 있었다. 친구들의 따뜻한 미소, 스쳐간 인연, 바람 한 줄기조차 내 삶을 지탱해 준 색깔이었다. 그 기억들이 나를 붙잡아 세우고, 다시 걸어갈 힘이 되어주었다. 말로는 다 할 수 없는 마음이 여러 색으로 번져간다.관람을 마친 후 카페에 앉아 우리는 샤갈의 열정을 이야기했다. 아흔셋의 나이에도 붓을 놓지 않았던 그의 삶은 단순한 예술가의 생이 아니었다. 그의 그림에는 희망이 있었다. 그것이 그날 우리가 받은 가장 큰 메시지였다.인생의 계절을 함께 걸어가는 우리들. 이제는 서로의 주름 속에서 세월을 읽고, 작은 아픔에도 마음을 내어주는 친구다. 인생의 길 위에서 이렇게 손을 맞잡고 걸어갈 수 있는 벗이 있다는 것만으로도 우리의 삶은 이미 아름답게 빛나고 있다.젊은 시절에는 당연히 내일이 올 거라 믿었지만, 이제는 오늘을 함께하는 것이 얼마나 귀한지 알기에 세월이 깊어질수록 더 단단하고 따뜻하게 서로를 보듬으며 살아간다. 때로는 바람이 불고 비가 내려도 우리가 함께 걸어가는 길 위에는 언제나 따뜻한 봄날만 있기를 기도한다.