진해화학 터 토양오염정화, '불소' 완화기준 적용 논란

비료를 생산하던 옛 진해화학 터에 대한 토양오염정화명령에서 불소 관련한 완화기준 적용을 두고 논란이다. 환경단체는 '기업 봐주기 행정의 극치'라 지적했고, 창원시는 '환경부 질의 회신에 따른 것'이라고 밝혔다.옛 진해화학 부지에는 아파트를 지으려는 건설업체가 토양오염정화를 하고 있다. 최근 창원시는 불소농도 기준을 400㎎/㎏에서 800㎎/㎏으로 바꾸었다.이에 대해 마산창원진해환경운동연합은 22일 창원시청에서 기자회견을열어 "창원시의 진해화학 부지 토양오염정화명령, 완화된 불소 기준 적용은 기업봐주기 행정의 극치, 창원시는 잘못을 인정하고 진해화학부지 토양오염 정화명령 철회하라"라고 밝혔다.이들은 "창원시가 환경부의 유권해석을 이용해 의도적으로 기업봐주기를 한 것이다. 특히 이러한 과정에서 시민의 눈과 귀가 되어야 하는 민간협의회가 무엇을 했는지 묻고 싶다"라고 밝혔다..진해화학 터 토양오염정화는 2007년부터 진행되었다.환경단체는 "창원시는 지난 20여년에 이르는 기간동안 시민의 토양환경 안전을 위한 적극적 행정조치는 방기한 채 10차에 걸친 정화명령만을 반복하며 최소한의 행정조치만으로 기업봐주기를 한 것"이라며 "결국 이러한 창원시 기업봐주기는 불소기준완화 적용을 통해 실질적 정화비용 줄이기 특혜로 이어졌다"라고 설명했다.이들은 "건설업체는 토양정화비용을 당초 600억원을 예측하였으나 정화사업이 진행되면서 1600억원을 들이고도 정화를 완료하지 못하고 있다. 이는 부영의 토양정밀조사와 정화설계가 잘못된 것이 아닌지 의심하지 않을 수 없다"라며 "창원시는 건설업체가 제출한 토양정밀조사와 정화설계게획서를 제대로 검토하고 승인했는지 전문성과 성실성을 의심하지 않을 수 없다"라고 밝혔다.기준 완화로 정화비용이 크게 줄어든다고 한 이들은 "창원시의 정화명령대로 완화된 불소기준을 적용하여 토양오염정화 범위를 재산정한다면 그 규모는 상당히 축소될 것이며 이에 따른 정화비용 또한 크게 줄어들 것이 뻔하다"라며 "결국 창원시의 진해화학부지 토양오염정화명령은 시민이 누려야 하는 안전한 토양환경권은 빼앗고 사업자에게는 비용절감을 부여하는 특혜행정을 한 것"이라고 지적했다.마창진환경운동연합은 "창원시는 완화된 불소기준을 적용한 진해화학부지 토양정화명령 철회하라", "시민의 토양환경권 빼앗고 부영 이익챙겨주는 창원시는 각성하라", "창원시는 주먹구구식 토양정밀조사 폐기하고 토양정밀조사 재명령하라", "진해화학 터 정화사업 민간협의회는 이번 사태에 대한 입장을 밝혀라"라고 요구했다.이에 대해 창원시는 입장문을 통해 "토양환경보전법 시행규칙 부칙에 따르면 개정규칙 실시 이후 실시하는 오염토양의 정화조치명령 부터 완화된 불소농도 기준을 적용한다"라며 "개정 법령 적용의 적정성 확인을 위해 환경부에 질의 결과, 개정 이후 조치명령 부터는 완화된 불소 기준을 적용하는 것이 타당하다는 답변을 받았다"라고 밝혔다.창원시는 "법령 개정에 따라 제10차 조치명령부터 완화된 불소 기준을 적용하여 행정절차 이행하고 있으며, 우리 시와 똑같은 인천광역시 연수구도 환경부 질의회신을 받아 올해 1월 7일 법령 개정에 따른 완화된 불소기준을 적용하여 4차 조치명령을 했다"라고 설명했다.그러면서 창원시는 "시민의 생명과 환경보전을 최우선 가치로 두고, 환경과 시민안전이 직결된 사안에 대해 관련 법령을 엄격히 준수하여 집행하고 있다"라며 "진해화학 부지의 오염토양이 완전하게 정화될 때까지 매월 정화명령 이행 촉구 공문을 발송하는 등 지속적으로 사업추진 현황을 점검하고, 앞으로도 시민들이 신뢰할 수 있는 환경행정을 추진해 나가겠다"라고 밝혔다.