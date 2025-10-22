도성훈 인천시교육감, 일본 오사카부 교육장과 간담회

큰사진보기 ▲도성훈 인천시교육감은 10월 21일 인천시교육청을 공식 방문한 일본 오사카부 미즈노 타츠로 교육장 등 방문단 7명과 AI?디지털 교육 협력과 교육정책 방향을 공유하는 간담회를 가졌다. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

도성훈 인천시교육감은 21일 인천시교육청을 공식 방문한 일본 오사카부 미즈노 타츠로 교육장 등 방문단 7명과 AI‧디지털 교육 협력과 교육정책 방향을 공유하는 간담회를 가졌다.이번 방문은 지난 상반기 인천시교육청의 오사카 방문을 계기로 형성된 협력 관계를 바탕으로 마련됐으며, 양 기관은 AI‧디지털 전환 시대의 교육 방향, 교원 역량 강화, 학교 현장 지원, 정책 교류 확대 방안 등을 논의했다.인천시교육청은 '읽걷쓰 기반 AI융합교육 5개년 계획'과 학교 중심 행정 지원 사례를 소개했고, 오사카부 방문단은 용현여자중학교와 제물포AI융합교육센터를 방문해 AI융합 수업과 첨단 교육 인프라를 직접 참관했다.오사카부 방문단 관계자는 "AI·디지털 기술을 학생 교육에 적용하고 있는 인천시교육청의 노력과 성과가 인상적"이라며 "학교 현장 중심의 행정 지원과 첨단 인프라를 기반으로 한 교육모델은 오사카부의 미래교육 정책에도 많은 시사점을 주었다"고 소감을 전했다.도성훈 교육감은 "이번 방문은 양 기관이 AI‧디지털 기반 미래교육의 가치를 공유하는 뜻깊은 자리였다"면서 "학교 현장을 중심으로 한 AI융합교육을 지속 강화해 미래를 함께 여는 교육생태계를 만들어가겠다"고 말했다.앞으로 인천시교육청은 '읽걷쓰 기반 AI융합교육 5개년 계획'을 통해 학교 현장 중심의 AI융합교육을 지속적으로 확산해 나갈 예정이며, 국제적 협력과 연대를 바탕으로 '읽걷쓰 AI교육'의 세계화를 추진할 계획이다.