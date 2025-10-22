남해군민, 인상된 '농어업인수당'에 '농어촌 기본소득'까지

큰사진보기 ▲이정곤 경남도 농정국장, 22일 경남도청 프레스센터 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경남 남해군민들은 인상된 농어업인수당 60만원에다 2026~2027년에는 '농어촌 기본소득 시범사업' 선정으로 월 15만원의 지역사랑상품권을 받는다. 22일 경상남도는 2026년 농어업인수당 인상과 함께 농어촌기본소득 시범사업 추진을 발표했다.경남도는 "2026년부터 도비 40%를 지원해 농어업인수당을 1인 농어가의 경우 30만 원, 2인 농어가는 10만 원 인상한다"라고 밝혔다.경상남도농어업인수당지급조례는 농어업과 농어촌의 지속 가능한 발전과 공익적 기능을 증진하기 위해 2020년 주민발의 조례로 제정됐다. 농어업인수당은 2022년 도입 때부터 1인 농어가당 30만 원이었다.경남도는 내년부터 이를 60만원으로 인상하기로 했다. 경남에서 농어업인수당을 받는 농어가는 17만가구 정도다.경남도는 "인상 금액은 1인 농어가의 경우 현행 30만 원에서 100% 인상된 60만 원을, 2인 농어가는 60만 원에서 10만 원이 인상된 70만 원을 지급한다"라며 "2인 농어가의 경우 부부에게 각 35만 원씩 지급해 공동경영주인 여성농어업인의 권익 신장도 도모한다"라고 밝혔다.1인 농어가는 경영주만 있는 농어가이고 2인 농어가는 경영주와 공동경영주가 함께 있는 부부 농어가로, 공동경영주는 여성농민을 포함한다는 의미다. 농어가가 다른 직업을 함께 하는 겸직은 인정되지 않는다.지원 대상은 전년도 1월 1일부터 경남에 거주하면서 농어업경영체에 등록된 경영주다. 공동경영주의 경우 신청일까지 공동경영주로 등록해야 하며 경영주가 주소지·경영체 등록기준을 충족하고 있어야 하며, 농어업 이외 종합소득금액이 3700만 원 이상이면 지원 대상에서 제외된다.수당 인상에 따른 예산은 총 1100억 원으로, 이 가운데 40%인 440억 원을 도비로 지원하며, 시군비는 60%인 660억이다.지난 20일 '농어촌 기본소득 시범사업' 공모에 경남에선 남해군이 최종 선정됐다. 농어촌 기본소득 시범사업은 농식품부가 도입한 신규 시범사업으로, 인구감소지역의 활력 회복을 위해 모든 주민에게 월 15만 원씩, 연 180만 원을 지역사랑상품권으로 2년간 지급한다.지원기준은 신청일 직전 남해군에 30일 이상 주민등록이 되어 있어야 한다.남해군의 2026년 한 해 사업비는 총 702억 원 정도로, 이 가운데 40%인 281억 원이 국비로 지원되고, 60%인 421억 원은 지방비로 투입된다. 도는 지방비 부담분의 30%(전체 예산액의 18%)인 126억 원을 지원한다.이정곤 경남도 농정국장은 "농어업인수당 인상은 농업 현장에서 땀 흘리는 농업인들의 자긍심을 높이고, 농업의 공익적 가치를 지켜내기 위해 필요한 소득 안정 대책이다"라고 설명했다.