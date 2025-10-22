[영상] 근정전 거쳐 경회루로... 김건희 '경복궁 경로' 따라가보니

▲[영상] 김건희 '경복궁 코스' 그대로 따라가보니(ft.근정전-경회루) 김지현 관련영상보기

큰사진보기 ▲주진우 <시사IN> 편집위원이 진행하는 '주기자 라이브'가 지난 20일 공개한 김건희씨 경복궁 경회루 이용 사진. ⓒ '주기자 라이브' 주진우 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 직접 찾은 경복궁 경회루 2층 내부 사진. 경복궁 동편이 보이는 쪽을 배경으로 김건희씨와 그 일행이 2023년 9월 12일 사진을 찍은 것으로 보인다. 경회루 2층은 경복궁관리소가 지정한 특별관람 기간에 인터넷 예약을 통해 방문할 수 있다(1일 3회, 1회에 30명) ⓒ 김지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 방문한 국보 223호인 경복궁 근정전의 모습. 일반 관람객은 내부에 들어갈 수 없다. ⓒ 김지현 관련사진보기

전직 대통령 윤석열씨의 배우자 김건희씨의 국가문화유산 사적이용 문제가 연일 대두되고 있다. 2024년 9월 4일 세계문화유산 종묘 속 영녕전 신실 개방, 망묘루 차담회에 이어 2023년 9월 12일 경복궁 경회루(국보 224호) 방문 사실이 밝혀졌다. 게다가 같은 날 김건희씨와 이배용 전 국가교육위원회 위원장 등 일행은 조선시대 임금이 정사를 살피던 근정전(국보 223호) 내부까지 들어간 것으로 확인됐다.국가유산청 관계자는 22일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "당시 김건희씨 일행이 근정전 내부에 들어간 것은 맞다"라고 말했다. 임금이 앉는 자리인 용상에 김건희씨가 앉았는지 여부에 대해서는 확인해주지 않았다. 국가유산청 등은 국회 문화체육위원회 소속 위원들에게 자료 제출을 준비 중이다.이기헌 더불어민주당 의원실은 경복궁관리사 상황실 근무 일지를 입수했고 이 내용을 SBS가 지난 21일 보도했는데, 근무 일지에 따르면 휴궁일이었던 2023년 9월 12일 화요일 김건희씨 등 일행은 협생문을 거쳐 근정전, 경회루, 흥복전을 방문했다. <오마이뉴스>는 경회루 특별관람 예약을 통해 당시 김건희씨의 동선을 그대로 따라가 봤다.참고로 이 문제는 국감장에서도 거론되고 있다. 22일 국회 문체위 소속 양문석 민주당 의원은 국립중앙박물관 등에 대한 국정감사장에서 해당 문제를 거론했다. 양 의원은 "김건희의 대한민국 국보 불법 침범 및 훼손 사건"이라고 규정했다.