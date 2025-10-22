당진시의회, '산업위기 선제대응지역' 지정 촉구

큰사진보기 ▲당진시의회는 22일 김덕주 의원이 대표 발의한 ‘당진 철강산업 위기극복을 위한 산업위기 선제대응지역 지정 촉구 건의안’을 채택했다. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲건의안 발의에 대해 설명하고 있는 김덕주 시의원. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

김덕주 충남 당진시의원이 22일 제124회 임시회 제1차 본회의에서 "당진시는 현대제철 등 철강기업이 밀집한 국가 핵심 산업도시이지만, 최근 글로벌 공급 과잉과 무역 갈등, 고탄소 규제 등으로 철강산업이 심각한 위기에 놓여 있다"며 산업위기 선제대응지역 지정을 촉구했다.김 의원에 따르면, 유럽연합(EU)이 무관세 수입 물량을 47% 축소하고 초과 물량에는 50%의 고율 관세를 부과하는 새로운 제도를 예고했다. 이에 따라 국내 철강산업은 미국과 유럽 두 시장에서 동시에 수출길이 막히는 이중 타격을 받을 우려가 크다.당진시의 대표 기업인 현대제철은 수천억 원 규모의 관세 부담으로 상반기 영업이익이 전년 대비 46% 감소한 것으로 나타났다.이에 대해 김 의원은 "지역경제의 근간인 제조업과 협력업체들이 심각한 경영난에 직면하고, 고용불안과 청년층 이탈이 가속화되는 악순환이 이어지고 있다"고 우려하며 산업위기 선제대응지역 지정을 거듭 강조했다.당진시의회는 이날 김덕주 의원이 대표 발의한 '당진 철강산업 위기극복을 위한 산업위기 선제대응지역 지정 촉구 건의안'을 채택했다.이번 건의안은 대통령, 국회의장, 국무총리, 각 정당 대표, 기획재정부 장관, 산업통상자원부 장관 등 관계기관에 전달할 예정이다.김덕주 의원은 "최근의 문제가 단순히 당진의 지역경제 문제가 아니라 국가 철강산업의 경쟁력 약화로 이어질 수 있는 국가적 위기"라며 "정부는 당진시를 산업위기 선제 대응 지역으로 지정해 신속하고 체계적인 지원 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.이어 "국회는 현재 발의된 '철강산업 경쟁력 강화 및 녹색 철강기술 전환을 위한 특별법'을 조속히 제정해, 위기에 처한 철강산업의 경쟁력 확보를 위한 법적 기반을 마련해야 한다"고 주장했다.