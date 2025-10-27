남편 승진 기념으로 또 한 명의 아이를... 이런 삶도 괜찮다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"현중이 동생 안 만들어?"

큰사진보기 ▲우연히 접한 '사회적 자녀'의 개념. ⓒ aditi_gautam on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲나의 사회적 자녀 첫째(2013년생), 둘째(2017년생), 셋째 (2020년생) 입니다. ⓒ 김윤미 관련사진보기

"여러분은 세상을 변화시킬 자신만의 힘이 있습니다." (You have it in your power to make a difference.)

아들 현중이는 2012년생이다. 아이는 현재 중학교 1학년인데 나는 저 질문을 최근까지 10년 넘게 들어왔다. 저 질문을 들으면 나는 그저 말 없이 웃는다. 답을 하자니 말이 너무 길어지고 변명처럼 들리는 게 싫어서다.자녀를 하나만 낳고 싶었냐고? 전혀 아니다. 나는 아기와 어린이들을 무척 좋아한다. 신생아 현중이를 처음 만났던 희열, 꼬물거리는 손가락과 발… 현중이는 6개월부터 아침마다 기상과 동시에 오늘의 말씀을 몇 분이나 옹앙옹알 거리던 사랑스런 아기였다. 그런 아이를 왜 또 품고 싶지 않았겠는가.우리 부부는 현중이 돌 무렵부터 동생을 만들고자 노력했다. 그러나 둘째는 찾아오지 않았다. 몇 년동안 노력을 지속했지만 임신 소식이 없었다. 시간이 더 지나자 억지 노력을 중단했다. 그래도 피임은 하지 않았다.그러던 중, 현중이가 초등 3학년 올라갈 때 나는 유방암 진단을 받았다. 생명을 위협하는 단계는 아니었지만 내게 찾아온 암은 여성호르몬에 반응하는 암이어서 호르몬을 억제하는 타목시펜이라는 약을 5년간 복용해야 했다. 이 약을 복용한 후로는 약 성분이 태아에게 위해를 가할 가능성이 싫어서 아예 피임을 했다. 임신부에게는 타목시펜 처방이 금지되어 있기도 하다.놀라운 것은 나의 이런 사정을 잘 아시는 어른들이 계속 저 질문을 해왔다는 것이다. 시댁에서, 교회에서, 불쑥 불쑥 질문이 훅 들어왔다. "현중이 동생 안 만들어?" 그러면 나는 구구절절 설명을 해야한다. 아, 사실 제가 유방암 환자라 타목시펜이라는 호르몬 억제제를 먹고 있는데요, 그 약을 먹으면 태아한테 안 좋을 수도 있는 게 걱정돼서요. 그리고 제 나이가 이제 마흔다섯이라서 아이를 가져도 신생아를 키울 체력이 안 돼요. 이렇게 말이다. 그러나 나는 그렇게 답하는 게 싫다. 그들의 질문이 정당한 것처럼 들려서.그러다 7년 전 쯤 '사회적 자녀'라는 개념을 소셜미디어에서 우연히 접했다. 네이버 지식백과는 사회적 자녀를 '혼인·혈연·입양 등 전통적 가족관계에 속하지 않지만, 사회적으로 가족의 일원으로 인정받거나 실제로 생계·정서적 유대를 공유하는 자녀'로 정의한다. 사회적 자녀는 입양한 자녀가 될 수도 있고 넓은 의미에서는 물질로 후원하는 아이들이 될 수도 있다.그 개념을 알게 된 뒤, 우리 부부는 현중이에게 생물학적 동생은 만들어주지 못하지만 사회적 동생은 만들어줄 수 있겠다고 생각했다. 그래서 2018년에 키르기스스탄에 사는 2013년생 아이를 처음 후원하기 시작했다. 이름과 가족관계, 취미, 꿈, 학교생활을 소식지로 받아보니 정말 내 아이처럼 느껴졌다. 생일마다 선물을 보내고, 축하 편지도 썼다. 물론 직접 입양해 키우는 일에 비하면 내 수고는 가벼웠지만, 그것이 나에게 허락된 방식이라고 생각했다.몇 년 지나니 해외 아동만 후원하는 것이 마음에 걸려 한국에 있는 2017년생 동생을 사회적 자녀로 삼았다. 진명이는 올해 초등학교 2학년이 되었다. 또 한부모 가정의 사연이 마음에 남아 정기후원을 시작했고, 올해에는 남편의 승진을 기념해 필리핀에 사는 2020년생 동생 후원을 추가했다.이로써 나의 사회적 자녀는 세 명으로 늘었다. 이 아이들이 스무 살이 될 때까지는 내가 힘 닿는 때까지 후원을 해줄 생각이다.물론 생물학적 자녀를 직접 양육하는 것과 사회적 자녀를 후원하는 것을 직접 비교하기는 힘들다. 아이를 매일 먹이고 재우고 씻기고 교육시키고 스무살까지 독립하도록 몸과 마음을 써가며 수고하는 것과 돈만 정기적으로 보내고 가끔 생일선물이나 카드를 보내는 것을 어떻게 비교하겠는가.그러나 적어도 자녀를 많이 가진 가정이 자녀를 적게 가진 가정을 두고 "저 집은 아이 하나인데 뭐가 힘들어"라든지 자녀가 없는 가정을 두고 "저 부부는 아이를 안 낳아봐서 뭘 몰라"라든지 "아이를 안 낳는 건 너무 이기적인 거 아닌가"라고 함부로 판단하지 않았으면 한다. 생물학적 자녀가 없지만 그대신 사회적 자녀가 많은 사람들일 수도 있기 때문이다.사회적 자녀라는 개념이 생긴 것은 꽤 최근이지만 이미 우리 사회엔 예전부터 내 자녀가 아닌 아이를 돌보는 문화가 있었다. 그 혜택을 보며 자란 산 증인이 바로 나다. 나와 남동생은 어릴 때 엄마가 돌아가신 후로 주위의 여러 사람들에게 도움과 사랑을 받으며 컸다.아버지 지인이 가끔 오셔서 집 청소와 반찬을 해놓고 가기도 하셨다. 남동생 친구 어머니는 남동생을 자주 자기 집으로 데려가 친구와 함께 먹이고 재우곤 하셨다. 그런 어른들이 우리 남매를 사회적 자녀로 삼아준 것 아닐까. 그 은혜가 고마워서 나도 사회적 자녀를 찾아 나섰던 것 같다.요새 한국 어른들은 젊은 세대들이 아이를 안 낳으려해서 걱정이라는 소리를 자주 하신다. 낮은 출산율의 이유를 젊은 세대들의 이기심에서 찾기에는 기성 세대가 너무 많은 잘못을 저질렀다. 가난한 가정에서 태어났어도, 한부모 가정에서 태어났어도, 질병이나 장애를 가지고 태어났어도, 사랑과 도움을 듬뿍 받을 수 있는 세상을 만들지 못했다. 그것이 개인의 선의가 아니라 사회적 구조로 가능한 세상이어야 했다.출산율을 높이려는 효과 없는 정책을 남발하기 전에, 이미 태어난 아이들이 행복하게 자랄 수 있는 환경을 만드는 것이 더 현명한 선택이다. 조금 있으면 한 해를 마무리하는 시간이 온다. 내가 받은 사회적 도움을 돌아보며 이번 기회에 누구를 사회적 자녀를 삼을 수 있을까 생각해보면 어떨까. 얼마 전 세상을 떠난 제인 구달이 당부한 말이 있다.