"지방선거 선거구획정위, 투명·공정하게 해야"

큰사진보기 ▲경남정치개혁광장시민연대는 기본소득당, 노동당, 녹색당, 조국혁신당, 정의당, 진보당 경남도당과 22일 오전 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

2026년 6월 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 경남에서 시‧군의원 선거구획정위원회 구성을 투명‧공정하게 해야 한다는 목소리가 높다.경남정치개혁광장시민연대는 기본소득당, 노동당, 녹색당, 조국혁신당, 정의당, 진보당 경남도당과 22일 오전 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열었다.기초의원 선거구 획정은 광역의회, 광역의원 선거구 획정은 국회에서 최종 결정된다. 기초의원 선거구 획정을 위해서는 해당 광역지방자치단체에서 선거구획정위원회를 구성해 논의한 뒤 '획정안'을 마련해 광역의회에 제출하게 된다.경남도는 10월 안으로 시‧군의원 선거구획정위원회를 구성하고 11월부터 전체회의를 열어 나갈 예정이다. 경남에서는 역대 지방선거 때마다 기초의원 선거구획정위 구성과 획정안을 두고 갈등을 빚었다.선거구획정위원회 구성과 회의 내용 공개 여부는 해당 선거구획정위에서 결정한다. 경남에서는 지금까지 한번도 선거구획정위 명단과 회의내용이 공개된 적이 없다.이병하 경남정치개혁광장시민연대 상임공동대표는 "민주주의 꽃은 선거라고 했다. 그런데 선거가 특정 정당만의 꽃이 돼서는 안된다"라며 "우리 지역은 지방의회가 생긴 뒤부터 소수권력자들이 선거구를 자기들 마음대로 그었다. 그래서 유권자들이 자기 선거구가 어딘지도 모르고 흘러왔다"라고 말했다.이 대표는 "국민주권정부라고 한다. 유권자인 국민이 자기 선거구가 어딘지, 어떤 후보가 어디에 출마하는지 정확하게 알아야 한다. 획정위원 명단과 회의 내용을 투명하게 공개해야 한다"라며 "이번에 제대로 해서 과거 잘못을 완전히 털어내야 한다"라고 말했다.김준형 경남진보연합 사무국장은 "이미 서울시는 획정위원 명단을 공개했다. 이전 회의자료까지 공개하는 광역지자체도 있다"라며 "그런데 경남만 유독 아직 공개하지 않고 보수적으로 가고 있다. 다른 시도와 형평성을 맞추어야 한다"라고 말했다.경남정치개혁광장시민연대와 정당들은 회견문을 통해 "지방선거과 관련한 선거구획 정은 역대 모든 선거에서 단 한번도 갈등 없이 결정된 바가 없다. 선거구 획정 자체가 다양한 이해관계를 반영하여 지방선거의 기준을 정하는 것이기 때문"이라며 "따라서 그 무엇보다 공정하고 투명하게 선거구획정의 모든 절차가 이뤄져야 하고 결과 또한 공정하고, 그 어떠한 차별이 있어서는 안된다"라고 강조했다.이들은 "이번 지방선거에서만큼은 그 출발선부터 과거의 퇴행적, 추한 모습은 도민과 유권자에게 보이지 말자. 세상이 많이 바뀌지 않았는가. 밀실에서 계엄을 선포한 대통령이 국민의 요구와 헌법재판소에서 탄핵‧파면되는 세상이다"라며 "박완수 경남도지사는 누구보다 행정을 잘아는 분이 아닌가. 이번 선거구 획정 구성과 운영만큼은 다른 지자체보다 선진적인 모범을 보여주길 바란다"라고 밝혔다.경남정치개혁광장시민연대는 "경남도가 또다시 밀실, 짬짬이 선거구 획정을 한다면 이번만큼은 절대로 좌시하지 않을 것"이라며 "경남도만이 아니라 부산, 울산과 연대하고, 전국적인 연대를 통해 경남도를 압박할 것"이라고 촉구했다.국회에 대해서도 이들은 "공직선거법을 준수해 신속하게 정치개혁특별위원회를 구성해 공직선거법 개혁 논의를 시작해야 한다"라고 촉구했다.