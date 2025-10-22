문금주 "여수해경 업무 과중…고흥서 신설해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 문금주 국회의원 ⓒ 문금주 국회의원실 관련사진보기

전남 여수해양경찰서의 관할 해역이 각 지역 해경서에서 가장 높은 치안 수요를 보이는 것으로 나타났다.이에 여수서의 업무 과중을 분담하고, 전남 남해권 해역의 치안 공백을 해소하기 위해 고흥해양경찰서 신설이 불가피하다는 주장이 제기됐다.22일 국회 농림축산식품해양수산위원회 더불어민주당 문금주 의원(전남 고흥·보성·장흥·강진)이 해양경찰청으로부터 제출받은 '해양경찰서 신설 필요성 및 효율화 모델 개발 연구'에 따르면, 여수서 관할 해역은 ▲조난사고 2위 ▲선박사고 2위 ▲선박 입출항 2위 ▲범죄 발생 1위 ▲범죄 검거 1위 ▲해상교통 이용객 2위로 거의 모든 지표에서 전국 최상위권에 올랐다.2019년부터 2023년까지 발생한 해양 인명 사고의 경우 ▲사망자 305명 ▲실종자 123명 ▲ 부상자 1593명으로 나타났다. 전체 사고의 64.9%가 어선 사고였으며, 이 가운데 41.9%가 전남 해역에서 발생한 것으로 집계됐다.또한 여수·광양항이 북극항로의 거점 중 한 곳으로 활용될 예정이어서 치안 수요는 더욱 증가할 것으로 전망된다.이에 문금주 의원은 "전남 남해안권의 치안 수요가 높은 만큼 고흥해양경찰서 신설을 통한 여수해경서 분서는 선택이 아닌 필수"라며 "고흥서는 남해권 해상 구조·수색·방재를 즉각 대응할 수 있는 최적의 입지인 만큼 더 늦기 전에 고흥서 신설을 추진해야 한다"고 말했다.