정혜경 의원, 울산 학교급식현장 방문 후 "전국 평균보다 열악"

25.10.22 11:49최종 업데이트 25.10.22 11:49

김종훈 동구청장과 학비노조 동행... "학교급식법 개정 100만 청원운동에 울산시민도 동참해 달라"

진보당 정혜경 의원(비례대표)이 22일 오전 10시 학비노조(학교비정규직노조)울산지부와 함께 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "학교급식법 개정 100만 청원운동에 울산시민도 동참해 달라"고 요청했다.
진보당 정혜경 의원(비례대표)이 22일 오전 10시 학비노조(학교비정규직노조)울산지부와 함께 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "학교급식법 개정 100만 청원운동에 울산시민도 동참해 달라"고 요청했다. ⓒ 박석철

진보당 정혜경의원(비례대표)가 22일 울산 학교 급식실 현장을 찾았다. 현장 방문에는 같은 당 김종훈 울산 동구청장과 학비노조(학교비정규직노조)울산지부가 함께 했다.

정 의원과 일행은 급식현장 방문 후 오전 10시 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 급식실 현장의 환경이 열악하다는 점을 전한 후 "학교급식법 개정 100만 청원운동에 울산시민도 동참해 달라"고 요청했다.

학교 급식실 노동자 출신으로 지난해 총선 당선 후 '학교급식법'을 1호 발의한 바 있는 정 의원은 "울산의 학교조리실무사 결원율이 6.34%로 전국 평균 3.2%의 두 배이며 제주와 서울에 이어 3위"라며 "환기시설 개선율은 38%로 전국 평균 41%보다 낮은 현실이다"라고 지적했다.

이어 "현재 학교급식실 현장의 산재재해율은 3.7%로 전체 산재재해율 0.66%보다 훨씬 높고, 올해 9월 15번째 폐암사망자가 발생하고 불승인사례도 다수 있어 소송이 진행중"이라며. 또 환기시설 개선완료 계획도 예산문제로 지연될 가능성에 우려하고 이미 개선작업이 된 학교에 대해서도 철저한 사후점검을 요구하고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "학교급식실 환경개선과 급식노동자 배치기준, 노동강도 문제는 범정부차원의 노력이 필요하지만 울산에서도 시와 교육청, 노동지청이 한마음으로 나서달라"고 요청했다.

이들은 이날 요구 사항으로 '학교급식법 전면 개정', '최소인력 기준 법제화로 노동강도 완화', '학교급식위원회 설치', '급식실 민간위탁 중단', '방학 중 무임금 문제 해결'을 제시했다.

이어 "무엇보다 급식노동자 폐암산재에 대한 범정부 종합대책을 즉각 마련하라"고 촉구했다.

박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

