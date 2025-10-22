[단독]신도중 교장 "신문 압수, 추석 뒤 알았다"? 거짓말 정황

지난 8월 29일 중학생 신문 <토끼풀>을 압수해 서울시교육청 학생인권옹호관의 조사를 받는 서울 신도중의 교장이 "(나는) 신문이 압수되었다는 사실을 추석 이후 보도를 본 뒤 뒤늦게 알았다"는 주장을 담은 가정통신문을 학부모들에게 보냈다. 하지만, 이 같은 설명은 거짓일 가능성이 높은 정황과 증언이 나왔다.
신도중 교장의 가정통신문 주장대로라면, 일반 교사가 책임 뒤집어써
22일, <오마이뉴스>가 확인해 보니, 신도중 A교장은 지난 21일 자신의 명의로 이 학교 학부모들에게 보낸 가정통신문 '외부 게시물 게시 및 배부에 관한 안내'에서 다음처럼 주장했다.
"추석 이후 언론 등을 통해 본교에서 학생 신문(<토끼풀> 15호)이 압수되었다는 기사를 보고, 해당 사실에 대해 확인을 해보니, 학생들이 선생님께 허락을 받고 신문을 배부했다가 게시물에 관한 부장회의 이후 일부 회수되었다는 사실을 뒤늦게 알게 되었습니다."
<토끼풀> 신문 압수 관련 보도가 처음 나온 때는 지난 10월 16일이다. A교장은 신문이 압수, 폐기된 8월 29일 이후 48일 뒤에서야 압수 사실을 알았다고 주장한 셈이다. <토끼풀>이 이 학교에 배부된 때는 지난 8월 28일이다.
A교장의 주장이 맞다면 '선생님들(부장들)이 신문 배부를 허락함'에 따라 학생들이 신문을 배부했는데, 해당 부장이 태도를 바꿔 해당 신문을 압수, 폐기한 것이 된다. 즉, A 교장은 몰랐기 때문에 잘못이 없고, 책임은 해당 부장인 일반교사가 온전히 뒤집어써야 한다.
정말 그럴까?
A교장은 가정통신문에서 "학생들이 선생님께 허락을 받고 신문을 배부했다가 게시물에 관한 부장회의 이후 일부 회수되었다"라고 했다. 이 학교 핵심 관계자에 따르면 이 부장회의는 신문 압수 당일인 8월 29일 오전 9시에 진행됐고, 참석자는 부장들과 함께 A교장은 물론 교감, 행정실장이었다. A교장의 당시 부장회의 참석 사실은 또 다른 관계자를 통해서도 복수로 확인됐다.
A교장이 신문 압수 사실을 추석 연휴 훨씬 이전에 알았음을 뒷받침하는 물증 2개도 발견됐다.
A교장, 신문 압수 직전 부장회의 참석...9월 12일엔 자신이 '신문 압수' 답변서에 사인
A교장은 지난 9월 12일, '신도중의 <토끼풀> 압수 사태' 관련 정보공개 답변서에 자신의 명의로 답변하면서 본인이 직접 사인까지 했다.
<토끼풀>은 지난 9월 1일에 접수한 정보공개 청구서에서 "신도중 학생이 참여하여 만든 자치신문의 교내 배포를 금지하고 활동 일체를 중단시킨 행위는 헌법과 서울학생인권조례 어긋나는 것"이라고 밝혔다. 이에 대해 A교장은 답변서에서 "교내에서 신문 등의 배포는 헌법과 법률에 명시된 교육의 중립성, 가치관 상이에 따른 학부모 민원 발생 소지 등을 고려해야 한다"라면서 "위 결정은 부장회의를 통해 결정했으며, 부장회의는 별도 회의록을 작성하지 않았다"라고 답했다.
A교장은 이 답변서에서 신문 압수 등을 부장회의에서 결정한 사실을 실토하면서도, 이 자리에 자신이 참여한 사실은 쏙 빼놓은 것이다. 특히 이 답변서 내용은 본인이 이미 최소한 9월 12일에는 신문 압수 사실을 알았다는 사실을 뒷받침하는 핵심 물증이다. '자신이 추석 연휴 뒤인 10월 16일쯤에서야 신문 압수를 뒤늦게 알았다'라는 주장을 본인이 사인한 답변서를 통해 스스로 뒤집은 셈이 된다.
A교장은 지난 9월 26일자로 적은 정보공개 청구 답변서에서도 '신문 배포 금지'에 대해 다시 한번 비슷한 주장을 펼쳤다.
학교 관계자들에 따르면 A교장은 <토끼풀> 압수 3일 만인 지난 9월 1일, 신도중의 학생기자를 직접 만났다. 이 자리에서 A교장은 '<토끼풀> 배포 금지' 등에 대해 "주된 이유는 교칙에 위배 되는 것을 봐주면 예외가 생기니까, 그런 선례를 만들 수 없었다"라고 말한 것으로 알려졌다.
A교장의 가정통신문에 대해 <토끼풀> 관계자는 <오마이뉴스>에 "이미 신문 배포를 허락했던 부장 선생님이 신문 압수를 하루 만에 그것도 교장이 참석한 부장회의 뒤에 한 것인데, 이런 일이 어떻게 교장 모르게 일어날 수 있느냐"라면서 "'도덕' 시간에 학생들한테는 '거짓말하지 말고 책임질 건 져라'라고 가르치면서 정작 선생님들은 그러지 못한 모습을 보이고 있다. 참담하다"라고 말했다.
<토끼풀> 관계자 "통신문 내용 참담"...신도중 "당시 부장회의에서 신문 얘긴 안 해"
<오마이뉴스>는 A교장의 '거짓말 가정통신문 논란'에 대한 설명을 들으려고, 신도중에 여러 차례 전화를 걸고 직원에게 "A교장의 거짓말 논란 관련 직접 의견을 달라"라고 요청했지만, 답변을 들을 수 없었다.
이 학교 핵심 관계자는 신문 압수 직전인 지난 8월 29일 오전 9시에 열린 부장회의에 대해 "당시 교장 선생님이 참석한 것은 맞지만, 당시 <토끼풀> 신문이 아닌 <토끼풀> 기자 모집 게시물에 대해서만 얘기했다"라면서 "A교장과 나는 당시엔 <토끼풀> 신문이 배포된 사실을 몰랐다"라고 밝혔다.
