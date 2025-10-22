안양시, 태양광 등 신재생에너지 친환경 공공건축물 확대

큰사진보기 ▲안양시 호계1동 행정복지센터 옥상에 설치한 태양광 패널 ⓒ 안양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲안양시 호계1동 행정 복지센터 지열 발전 시스템 ⓒ 안양시 관련사진보기

경기도 안양시가 에너지 효율을 높이고 환경 부담을 줄이기 위해 친환경 공공건축물 조성을 지속적으로 확대하고 있다고 22일 밝혔다.안양시장애인복합문화관, 큰샘어린이도서관 등 안양시는 최근 5년 간 태양광・지열 등의 신재생에너지 발전 시스템과 고단열 외장재, 친환경 자재를 적극 활용하는 11개 공공 건축물을 준공했다.올해 4월 준공한 호계1동 행정복지센터 청사 옥상에는 40kW 규모의 태양광 설비를 설치, 친환경 전기를 생산하고 있다. 또 건물 지하에는 지중 직접 열교환 방식의 지열에너지 시스템을 구축해 여름에는 실내 열을 지중으로 방출하고, 겨울에는 지중의 열을 실내로 공급해 청사 1~2층 냉난방에 활용한다.이러한 재생 에너지 시스템을 통해 연간 약 7만7천kWh의 전력을 자체 생산하고, 연간 약 900만원의 전기 요금을 절감할 수 있다는 게 안양시 설명이다.오는 11월 개관 예정인 석수체육관은 제로 에너지 건축물 4등급 인증을 획득했다. 옥상에는 110.4kW 용량의 태양광 패널을 설치해 연간 14만kWh의 전기를 생산하고, 이를 통해 연간 1,900만원 가량의 전기요금을 절감할 것으로 기대하고 있다.제로에너지 건축물 인증은 한국에너지공단이 건물의 에너지 자립 수준을 평가해 1등급부터 5등급으로 부여하는 제도로, 4등급은 에너지 자립률 40% 이상 건물에 부여된다. 석수체육관의 에너지 자립률은 41.5% 수준으로 동급 공공시설 대비 높은 효율성과 친환경성을 갖췄다.안양시는 또한 큰샘어린이도서관・박달복합청사 등 기존 건물에 건물일체형태양광(BIPV, Building Integrated Photovoltaics)을 적용했으며, 앞으로 신축되는 건물에도 이를 확대 도입할 계획이다. 이 기술은 태양광 패널을 외벽이나 창호 등에 일체형으로 설치해 건물 디자인을 해치지 않으면서 에너지를 생산할 수 있는 고효율 시스템이다.이와 함께 평촌도서관・치매전문요양원 등 7개의 공공건축물을 에너지 자립률이 높은 친환경 건축물로 설계 또는 시공 중이다.최대호 안양시장은 "공공건축물의 친환경 전환은 탄소중립 실현을 위한 가장 실질적인 출발점"이라며 "앞으로도 에너지 절감과 온실가스 감축에 효과적인 친환경 건축을 적극 확대해 시민이 체감할 수 있는 지속가능한 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.