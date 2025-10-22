민주당 "부적절한 발언"... '집값 떨어지면 사라' 국토부 차관 논란 사과

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"집값이 떨어지면 그때 사면 된다"는 등 발언으로 구설을 빚은 이상경 국토교통부 1차관 발언에 대해 더불어민주당이 22일 "진심으로 죄송하다"며 사과했다. 해당 상임위 최고위원이 회의 발언을 통해 사과했는데, 당의 공식 입장도 동일하다고 대변인은 설명했다.한준호 민주당 최고위원은 이날 당 최고위원회의에서 이상경 국토부 차관 발언 논란에 대해 "이 차관의 부적절한 발언으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점, 당 최고위원이자 국회 국토교통위원으로서 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다"고 했다.한 최고위원은 이어 "공직자, 특히 국토부 차관 같은 고위 공직자는 한 마디 한 마디가 국민 신뢰와 직결된다는 사실을 잊지 말아야 한다"며 "이번 일을 계기로 여당은 더욱 겸허히 국민의 목소리에 귀 기울이고 책임 있는 자세로 국정을 바로 세워 나가겠다"고 덧붙였다.이 차관은 19일 부동산 유튜브 채널 '부읽남TV'의 '국토부 차관에게 듣는 역대급 부동산 대책의 의미' 영상에서 최근 발표된 정부의 10·15 부동산 대책을 설명했다. 그는 노도강(노원·도봉·강북) 등에서 집을 사려했던 이들이 대출 규제로 어려워진 데 대해 "지금 사려니까 스트레스를 받는 것"이라며 "집값이 떨어지면 그때 사면 된다"고 말해 논란이 됐다.더 나아가 21일 이 차관 배우자가 경기 성남 30억 원대 고가 아파트를 구입하면서 '갭투자'로 이익을 봤다는 의혹이 불거져 논란은 가중됐다. 본인은 전세 낀 매매로 수억 원 시세차익을 얻었으면서 "집값 떨어지면 사라"고 발언한 게 위선이라는 비판이다. 이에 국토부 측은 투기가 아닌 실거주 목적의 매매였으며, 입주 시기가 어긋났을 뿐이라는 취지로 해명했다.당의 입장도 한 최고위원과 동일선상에 있다. 박수현 민주당 수석대변인은 회의 직후 기자들과 만나 한 최고위원 발언이 당의 공식 입장으로 나온 것이라고 설명했다.'한 최고위원의 이 차관 발언 관련 사과가 당 지도부 공식 입장이냐'는 질문에 박 수석대변인은 "그렇다"고 답했다.이어 "민주당은 부동산 등과 같은 경제 정책에 대해서는 대통령과 정부를 뒷받침하는 기조를 갖고 있다. 그런 만큼 정책의 기조가 흔들리거나 또 본질이 아닌 것을 갖고 공세를 받을 수 있는 (공직자) 언행 등에 대해서 각별히 자제해야 한다는 게 당의 입장"이라며 "한 최고위원의 (사과) 발언도 그런 연장선상에 있다. 국토위 국감에서도 그런 부분을 다시 지적할 것"이라고 했다.