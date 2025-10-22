뇌전증 딸 위해 제주-서울 오가는 엄마 이야기, 광주에서 상영

희귀·난치성 질환인 뇌전증을 가진 딸을 치료하기 위해 제주에서 서울을 오가며 활동하는 최지연씨 이야기를 담은 다큐멘터리 <한 걸음 더> 상영회가 오는 25일 오후 2시에 광주시청자미디어센터 다목적홀(광주 서구 회재로 905)에서 열린다.
이번 상영회는 한국에자이와 '내마음은콩밭' 협동조합이 주최·주관하고 한국뇌전증협회, 폴티, 화이팅게일, 노크온더도어가 협력하는 뇌전증 당사자 생활실험실(리빙랩) '에필랩' 프로젝트 시즌 3의 일환으로 기획·제작됐다. 에필랩은 뇌전증 환자와 가족이 겪는 어려움을 스스로 해결할 수 있도록 돕고, 사회적 변화를 촉진하는 것을 목표로 운영되고 있다.
뇌전증은 뇌의 신경세포가 일시적으로 과도한 전기적 활동을 일으켜 발작(seizure)이 자발적으로 반복되는 만성 뇌 질환이다. 뇌전증 환자 인식 개선 캠페인 등을 벌여온 '내마음은콩밭' 협동조합의 심재신 공동대표는 "뇌전증 환자들이 겪는 문제는 당사자들이 가장 잘 알 것이란 점에서 이분들은 생활전문가에 해당한다"며 "리빙랩은 그분들이 겪고 있는 다양한 문제를 여러 사람들을 연결해 함께 푸는 사회적 실험"이라고 설명했다.
이번 행사를 공동 주최한 '내마음은콩밭' 협동조합은 "다큐멘터리 <한 걸음 더> 상영회를 제주, 대구에 이어 광주에서 진행하게 됐다"며 "광주는 최지연씨의 고향이자 그의 가족들이 살고 있는 공간이어서 더욱 특별한 의미를 느끼고 있다. 이번 상영회를 통해 뇌전증에 대한 이해를 높이고 관련 의료 격차 및 돌봄 공백에 대해서도 논의하고 싶다"고 했다.
다큐멘터리 <한 걸음 더>는 한국에자이와 '내마음은콩밭' 협동조합이 주최·주관하는 뇌전증 리빙랩 '에필랩' 프로젝트의 지원을 받아 제작됐으며 올해 초 크라우드펀딩 사이트 텀블벅을 통해 모금한 후원금으로 추가 촬영 및 편집 비용 등 제작비 일부를 충당했다.
올해로 제주살이 7년 차인 최지연씨의 딸은 펠란 맥더미드 증후군이라는 희귀·난치성 뇌전증을 가지고 있다. 이 때문에 최씨는 지난 7년간 수십 번에 걸쳐 제주와 서울을 오가며 딸의 치료에 전념했다. 그러나 여기서 그치지 않고 뇌전증 인식 개선 활동, 뇌전증 환자·가족에 필요한 정책 제안, 뇌전증을 가진 자녀를 둔 엄마들이 서로를 지지할 수 있도록 하는 자조모임 기획 등을 했다.
최씨는 "내륙으로 이사하면 더 나을 것 같다"는 질문을 받곤 하지만 제주에서 살아도, 뇌전증이 있어도 건강하고 행복하게 살 수 있는 세상을 꿈꾸고 있다. 다큐멘터리 <한 걸음 더> 촬영 및 제작을 맡은 현숙경 감독은 "<한 걸음 더>에 담긴 이야기를 통해 우리 모두가 제주에서도, 뇌전증이 있어도, 어디서든 안심하고 건강하게 살아갈 수 있는 세상을 위해 한 걸음 더 나아갔으면 한다"고 했다.
덧붙이는 글 | 이번 상영회 참가 신청은 다음 링크에서 할 수 있다(bit.ly/광주한걸음더).