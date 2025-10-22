뇌전증 딸 위해 제주-서울 오가는 엄마 이야기, 광주에서 상영

폭력에 대해 고민하며 광주의 오늘을 살아갑니다. 페이스북 페이지 '광주의 오월을 기억해주세요'를 운영하며, 이로 인해 2019년에 5·18언론상을 수상한 일을 인생에 다시 없을 영광으로 여기고 있습니다.