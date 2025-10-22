경남 공립 중등교사 임용시험 평균 경쟁률 5.28:1

AD

경상남도교육청은 2026학년도 경상남도 공립 중등교사 임용시험 원서접수를 마감한 결과, 총 674명 모집에 3,558명이 지원해 평균 5.28:1의 경쟁률을 보였다고 22일 밝혔다.이번 시험에는 ▲중등 일반 교과교사 576명 선발에 2,853명(4.95:1) ▲특수(중등)교사 32명 선발에 212명(6.63:1) ▲보건교사 30명 선발에 169명(5.63:1) ▲사서교사 5명 선발에 45명(9:1) ▲전문상담교사 13명 선발에 153명(11.77:1) ▲영양교사 18명 선발에 126명(7:1)이 지원했다.공립 중등학교의 총지원자는 3,558명으로 성별로는 여성이 2,315명(65%)으로 남성 1,243명(35%)보다 많았다. 연령별로는 20대가 2,162명(61%)으로 가장 많았고, 이어 30대 932명(26%), 40대 397명(11%), 50대 67명(2%) 순이었다.한편, 사립학교 교원 임용시험에서는 55개 학교법인이 22개 과목에서 총 157명을 모집한 가운데 671명이 지원해 평균 경쟁률 4.27:1을 보였다.제1차 시험은 11월 22일에 실시되며, 시험 장소는 11월 14일에, 1차 합격자 발표는 12월 26일에 경상남도교육청 누리집(www.gne.go.kr)에 공고 할 예정이다.