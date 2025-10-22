청정수소발전 경쟁입찰 취소에 환경단체 '환영'... 왜?

큰사진보기 ▲충남 당진화력발전소 ⓒ 이재환 -충남환경운동연합 제공 관련사진보기

전력거래소가 최근 청정수소발전시장 경쟁입찰을 전격 취소한 가운데 환경 단체들이 환영의 입장을 밝히고 나섰다.앞서 전력거래소는 지난 5월 9일 '2025년 청정수소발전시장 경쟁입찰'을 공고했다. 그러나 입찰공고 마감일인 지난 10월 17일 전력거래소는 새로운 공고로 대체하겠다며 청정수소발전 경쟁입찰 취소했다.청정수소발전은 석탄화력에 암모니아를 혼소(섞어 사용)하는 방식으로 알려져 있다. 환경 단체들은 암모니아 혼소는 오히려 질소산화물 같은 대기오염 물질 배출을 증가시킬 수 있다며 반대해 왔다.기후위기충남행동(아래 단체)은 20일 논평을 통해 "석탄화력 암모니아 혼소 입찰 취소를 환영한다"고 밝혔다. 단체는 "청정수소발전시장 입찰이 예정대로 진행될 경우 정부의 2040년 석탄화력 완전 폐쇄 정책에 어긋난다"며 "다행히 기후부가 암모니아 혼소의 문제점을 지적한 지역주민과 시민사회의 주장을 받아들인 것"이라고 반겼다.이어 "동서발전, 서부발전, 중부발전이 운영하는 충남지역 당진화력 9·10호기, 태안화력 9·10호기, 신보령화력 1·2호기에 계획되었던 석탄발전 암모니아 혼소 추진을 즉각 중단하고 재생에너지로 전환할 것을 촉구한다"고 덧붙였다.단체는 "기후솔루션의 연구결과에 따르면 충남 지역에서 암모니아 혼소가 시행될 경우, 미연소 암모니아로 인한 미세먼지 배출이 기존보다 85%까지 증가할 수 있다"며 "이는 석탄화력발전기 4기를 새로 짓는 것과 같은 대기오염 문제가 발생한다. 지역민의 건강을 심각하게 위협할 수 있다"고 경고했다.앞서 지난 5월 기후솔루션과 충남의 기후활동가들은 청정수소입찰시장이 국민의 환경권과 전기소비자의 재산권을 침해하고 있다며 헌법소원을 청구한 바 있다.