추미애 "여순사건이 반란? 그럼 책임자는 남로당 군사부장 박정희씨"

추미애 국회 법제사법위원장이 20일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울고법 등에 대한 국정감사에서 발언권을 달라는 국민의힘 의원들과 설전을 벌이고 있다.

"여순사건을 남로당 무장 반란 사건이라고 한다면 여순 사건에 대해서 가장 큰 책임은 그 당시 남로당 군사부장이었던 박정희씨"

(왼쪽은 1949년 2월 17일 <경향신문> 보도. 군사법원에서 박정희가 무기징역을 선고 받았다고 나온다. 오른쪽은 1963년 10월 13일 <동아일보> 호외에서 박정희 후보가 무기징역을 언도받았다고 보도하는 내용.

추미애 국회 법제사법위원장이 21일 국정감사에서 한 발언입니다. 이날 추 위원장은 "여순사건을 남로당 무장 반란 사건이라고 규명하는 것은 대단히 잘못된 일"이라며 "여수에 주둔했던 제14연대가 제주 4.3을 진압하러 가라는 이승만 당시 대통령의 출병 명령이 부당해서 발생했다"고 말했습니다. 이어 "만약에 14연대가 그 명령을 따랐다면 막대한 인명 피해가 더 추가적으로 일어났을 가능성이 있다"고 덧붙였습니다.이에 국민의힘 의원들이 항의했지만, 추 위원장은 "국민주권 정부 대통령의 명예를 훼손하고 모욕하는 발언은 위원님의 국감 권한에 월권하는 것"이라며 "자제해 달라"고 요청했습니다.추 위원장이 이같이 발언한 계기는 지난 19일 이재명 대통령이 여순 사건 77주년을 맞아 페이스북에 올린 메시지에서 시작됩니다. 이 대통령은 "1948년 10월 19일, 국방경비대 제14연대 장병 2천여 명이 제주 4.3사건 진압 명령을 거부했다. 국민을 보호해야 할 군인이 국민에게 총부리를 겨눌 수 없었기 때문"이라며 "부당한 명령에 맞선 결과는 참혹했다"고 했습니다.이에 나경원 국민의힘 의원은 이재명 대통령을 겨냥해 20일 자신의 페이스북에 "여순사건은 남조선로동당 계열의 군인들이 무장 반란을 일으킨 사건"이라며 "(이 대통령의 발언은) 대한민국 정체성을 뒤흔드는 역사 왜곡"이라고 주장했습니다.이와 관련해 21일 추 위원장은 법사위 국감에서 "당시 남로당 무장 반란 사건이라고 한다면 여순사건에 대해서 가장 큰 책임은 그 당시 남로당 군사부장이었던 박정희씨였고 그것으로 인해서 무기징역이 선고됐다 하는 것이 <동아일보> 당시 1949년 2월 자 보도"라며 "역사적 근거를 확인해 달라"고 말했습니다.추 위원장의 발언 중에서 박정희씨가 무기징역을 선고받았다는 것은 사실입니다. 다만, 정확한 날짜와 신문명에는 일부 오류가 어있어 보입니다.우선 1949년 박정희의 무기징역 선고를 보도한 신문은 <동아일보>가 아닌 <경향신문>입니다. 1949년 2월 17일 <경향신문>에선 "건전한 국군을 건설하고서 국방부에서는 특히 작년 10월 반란사건이래 향교를 비롯하여 병사에 이르기까지 1천여 명을 검거했다"면서 군법회의에 회부된 명단을 열거하는데 여기에 "박정희 무기징역"이라고 나옵니다.과거 뉴스를 모아 놓은 '네이버 뉴스 라이브러리'에서 검색한 1949년 2월 17일 <동아일보>에는 관련 기사가 없습니다. 이날 <조선일보>에도 무기징역 박지희(朴止熙)가 나옵니다. 박정희(朴正熙)의 정(正) 한자 일부가 지워져서 지(止)로 표기된 것으로 보입니다.박정희가 군사재판에서 무기징역을 언도받았다는 사실은 1963년 10월 13일 <동아일보> 호외로 보도되면서 크게 알려집니다. 제5대 대통령 선거를 이틀 앞두고 나온 박정희의 무기징역 소식은 당시 야당이었던 민정당 윤보선 후보 측이 제공한 것입니다. 당시 윤 후보 측이 근거로 내세운 것이 1949년 2월 17일자 <경향신문>과 2월 18일자 <서울신문>이었습니다.선거를 앞둔 정치적 공세였다고 해도 "반공(反共)을 국시의 제 1의로 삼겠다"며 군사 쿠데타를 일으킨 박정희가 반란 사건을 계기로 진행된 숙군 군사재판에서 무기징역을 언도 받았다는 소식은 국민들에게 큰 충격을 안겨줬습니다.당시 민정당이 공개한 관련 자료에는 "박정희 후보는 당시 육군 소령으로 이종업 남로당 조직책의 지령에 따라 육군 군부 내 조직을 담당했다"고 나옵니다. 나 의원의 주장처럼 여순 사건을 남로당 무장 반란이라고 한다면 무기징역을 언도받은 박정희도 자유로울 수는 없다고 봐야 합니다.정리하면, 추 위원장이 말한 무기징역 선고는 <동아일보>가 아닌 <경향신문>이 맞지만, 여순 반란 사건을 계기로 무기징역을 선고받았다는 사실이 추후 자세히 알려진 것은 <동아일보>로 볼 수 있습니다.이 대통령이 여순 사건 메시지에서 "부당한 명령"을 강조한 이유는 12.3 내란 사태 당시 부당한 명령임에도 국회와 선거관리위원회 등에 출동한 군인들을 겨냥했다는 해석도 나옵니다. 언제든지 국가의 부당한 명령에 의해 국민이 희생될 수 있다는 경고의 의미도 담겨 있는 셈입니다.이 대통령이 부당한 명령이나 국가 폭력, 국민 희생을 염두에 두고 페이스북에 글을 썼다면 국민의힘과 나경원 의원은 '남로당'과 '반란'에 방점을 찍었다고 봐야 합니다.지난해 22대 국회의원선거 여수시갑 토론회에서 국민의힘 박정숙 후보는 여순 사건 명칭을 "14연대 반란"으로 바꿔야 한다고 말했다가 유족과 시민단체의 항의를 받고 하루 만에 사과했습니다.국민의힘이나 극우 성향 단체에서는 4.3 사건이나 여순 사건을 '남로당 무장봉기', '남로당 무장 반란'이라며 사상논쟁으로 끌고 가려고 합니다. 하지만 그럴수록 박정희의 남로당 가입이나 좌익 전력 등이 부각될 수밖에 없습니다.2025년을 살고 있는 우리가 고민해야 하는 것은 정치적 승리를 위한 '사상논쟁'이 아니라 더는 부당한 명령에 의해 국가 폭력이 자행되지 않고 한 명의 국민이라도 희생되지 않는 안전장치가 아닐까요?