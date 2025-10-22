"진주 문산읍의 '기억 이어주기' 사진을 소개합니다"

큰사진보기 ▲기억사이문화예술터가 “기억을 잇다”라는 제목으로 24~30일 사이 경남 진주 진주문고 아트스페이스진주에서 사진전을 연다. ⓒ 기억사이문화예술터 관련사진보기

사람사는 맛이 물씬 풍기면서도 사라져 가는 장소를 카메라에 담은 사진들이 '기억을 이어' 주고 있다. 기억사이문화예술터가 "기억을 잇다"라는 제목으로 24~30일 사이 경남 진주 진주문고 아트스페이스진주에서 사진전을 연다.이번 사진전에는 김지숙, 문도실, 문익희, 원양희, 정미현, 정윤정, 한갑진 사진작가가 참여해, 진주 문산읍을 중심으로 촬영한 사진을 한데 모았다.사진작가들은 "사진은 언제나 현재와 과거를 잇는 다리 위에 서 있다"라며 "한순간의 빛을 붙잡은 사진은 시간이 흘러도 지워지지 않는 표상이 되어, 잊히려는 기억을 다시 불러내고 우리 곁에 머물게 한다. 이는 사진이 촬영된 과거의 사건이라면, 사진을 바라보는 행위는 시간을 소급하여 현재라는 사건의 지평선에 가져다 놓고 기억 속 이야기를 반추하는 것이라 할 수 있다"라고 설명했다.이어 "그래서 사진 속 서사는 과거의 이야기로 고정되어 있는 것이 아니라, 지금이라는 시간의 지평에서 새로운 이야기로 재생산되며 사람들 사이에 공감의 이야기로 공유되기도 한다"라며 "한 장의 사진은 개인적 이야기에서 출발하지만, 결국 모두가 함께 엮어내는 집단적 기억의 자리로 확장되며 모두의 기억을 이어준다"라고 덧붙였다.'기억을 잇다' 사진전에 대해, 이들은 "사진의 본질적 성격만을 다루고 있는 것은 아니다. 우리 삶의 장소에서 과거의 흔적이 집적되고 장차 소멸됨으로써 미래의 시간을 기약할 수 없는 장소를 포착하여, 이를 시간의 간극을 넘어 공시적이면서도 동시에 통시적인 사람들의 기억으로 이어가고자 하는 목적을 가지고 있다"라고 소개했다.문산읍을 중심으로 촬영한 사진들에 대해, 이들은 "도심에 인접한 읍지역인 문산 또한 다른 지역과 마찬가지로 빠르게 소멸되어 가고 있으며, 신시가지의 확대로 장소성을 잃어가고 있다"라며 "이번 전시는 이러한 변화 속에서 문산이라는 장소가 도시 재개발과 신도시 확장으로 함께 사라져가는 것들의 흔적을 붙잡고, 사람들 사이에 잊혀 가던 기억의 결을 다시 마주하는 자리가 되고자 한다"라고 전했다.사진작가들은 "전시된 사진들은 눈앞의 이미지를 넘어, 우리 내면에 잠들어 있던 이야기를 불러내어 현재와 연결하고 미래의 기억으로 이어 나가게 할 것"이라고 강조했다.기억사이문화예술터는 2022년에 창립해 이듬해 첫 '문산-금산 가치 같이 사진전'에 이어 2024년에는 '서사가 있는 골목길 사진전'을 열었다.