젓갈 익는 냄새, 고구마 굽는 향… 논산 강경의 가을이 온다

충남 논산시와 (재)논산문화관광재단은 오는 10월 23일(목)부터 26일(일)까지 나흘간 강경읍 금강 둔치 일원에서 열리는 '2025 강경젓갈축제'의 주요 프로그램과 운영 방향을 공개했다.올해 축제는 '강경젓갈과 상월고구마, 어우렁더우렁'을 주제로 논산의 대표 특산품 두 가지를 중심으로 한 참여형·체험형 미식 축제로 꾸며진다.전통의 맛과 현대적 감성을 결합해 약 30만 명의 관람객이 찾는 대한민국 대표 특산물 축제로 거듭날 전망이다.대표 프로그램인 '글로벌 강경젓갈 김장 페스타 2025'는 젓갈과 김장을 주제로 세대와 국적을 초월한 문화 교류의 장으로 펼쳐진다.'강경젓갈 김치 담그기', '한식대첩', '온 가족 김치 다이닝' 등 다양한 체험이 마련돼 관광객들이 직접 김장을 담그며 전통의 맛을 느낄 수 있다.이와 함께 '강경젓갈 바비큐 캠프'는 지역 농협과 연계해 상월고구마를 활용한 캠핑형 체험 프로그램으로 운영된다.가족 단위 관광객이 텐트 안에서 고구마를 굽고 젓갈 바비큐를 즐기며 가을 정취를 만끽할 수 있다.'강경 포구장터'에서는 지역 상인과 관광객이 어우러져 활기 넘치는 전통시장 분위기를 재현한다.주제 프로그램으로는 강경젓갈·상월고구마 요리경연대회, 전국 논산 5품 베이커리 경진대회, 홍보판매장 등이 운영된다.이를 통해 논산의 대표 농·특산물인 젓갈, 고구마, 딸기, 곶감, 오계 등 '논산 5품'의 브랜드 가치를 전국에 알리고, 지역 농가와 상인의 소득 증대에 기여할 것으로 기대된다.올해 축제는 먹거리뿐 아니라 문화예술과 가족참여형 콘텐츠가 한층 강화됐다.'논산예술인 마실페스타', '외국인 노래자랑' 등 시민 참여형 프로그램이 마련됐고, 백석대학교 RISE(Regional Innovation System & Education 지역혁신중심 대학지원체계)의 일환으로 뮤지컬 '황산벌'이 무대에 오른다.또한 어린이들을 위한 '슈뻘맨'·'헬로카봇' 뮤지컬, '키즈 용궁놀이터'도 준비돼 있어 가족 단위 관람객에게 풍성한 즐길 거리를 제공한다.백성현 논산시장은 "강경젓갈과 상월고구마를 중심으로 지역의 역사와 문화를 체험할 수 있는 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "논산을 찾는 시민과 관광객 모두가 맛과 정 그리고 즐거움을 함께 느끼는 축제가 되길 바란다"고 밝혔다.'2025 강경젓갈축제'는 논산시가 주최하고 (재)논산문화관광재단이 주관하며, 축제 관련 자세한 정보는 강경젓갈축제 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.