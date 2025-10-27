송강호 이병헌 소지섭까지... 모두 이걸 보고 감탄했을까

큰사진보기 ▲신성리 갈대밭서천 9경중 2경으로 면적이 198,000㎡ 에 달한다. 우리나라 4대 갈대밭중 하나다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲한산읍성서천군 한산면 읍내리에 위치. 남문 복원지 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲한산향교고려 충렬왕 때 처음 세워지고, 조선 현종 때 현재의 자리로 옮겨졌다. 향교는 지역의 선비들이 공부하고 제향을 올리던 공간이다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲한산 향교은행 나무 열매들이 길위에 수북 떨어져 있는 모습 ⓒ 문운주 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲신성리 갈대밭JSA 촬영지. 조형물 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲핑크물리신성리 핑크뮬리들이 만들어내는 풍경이 산책로에 펼쳐져 장관을 이룬다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲신성리갈대밭금강을 따라 길게 이어진 수변 산책로 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲신성리갈대밭조망타워 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲신성리갈대밭한국의 4대 갈대밭에 속하며 가을의 정취를 느낄 수 있는 곳 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲신성리갈대밭갈대는 여름 동안 푸른 줄기와 잎으로 자라다가 가을이 되면 꽃이 피고, 이삭이 은빛·황금빛으로 변한다. ⓒ 문운주 관련사진보기

지난 16일, 문헌서원 탐방을 마치고 다음 목적지로 향했다. 지도 위에 점처럼 찍힌 한산읍성, 한산향교, 그리고 신성리 갈대밭. 서로 멀지 않은 거리이지만, 그 안에는 각기 다른 시간과 이야기가 숨어 있다. 그 길 위에서 문득, 잊고 지냈던 오래전 기억이 되살아났다.40여 년 전쯤, 대천에서 직장 생활을 하던 때다. 광주에서 대천까지 가려면 반나절은 족히 걸리던 시절, 익산이나 군산에서 버스를 갈아타고 서천과 장항을 지나야 했다. 창밖으로 스쳐 지나가던 푸른 바다와 누런 들판, 그때는 무심히 흘려보낸 풍경이었다.이번 서천 여행은 어쩌면 그때 미처 담지 못했던 풍경을 다시 찾아가는 여정 같다. 강산이 서너 번 바뀔 만큼의 시간이 흘렀다. 구불구불하던 도로는 반듯해졌다. 예전엔 스쳐 지나갔던 그 길을 천천히 지나간다. 들판과 바다, 그리고 자연이 얼마나 아름다운지 이제야 알 것 같다.서해안고속도로에서 서천공주고속도로를 따라 동서천IC를 빠져나오면 충남 서천군 한산면은 그리 멀지 않다. 내친김에 발길을 한산면으로 돌렸다. 한산모시로 널리 알려진 이곳, 그 중심에 한산읍성이 있다. 도로를 따라 들어서자 덩그러니 정자 하나가 눈에 들어온다. 복원된 한산읍성의 남문이다.한산읍성은 조선 시대 한산군의 행정과 방어를 위해 쌓은 석축 읍성으로, 중종 때(1506~1529) 완공된 것으로 추정된다. 사다리꼴 형태로 둘레 약 1.9km, 높이 약 3m이며, 겉은 돌로 쌓고 속은 흙으로 다진 내탁식 구조다. 성 안에는 객사와 동헌 등 관청 건물이 자리했으나, 지금은 남문만 복원되어 옛 모습을 전하고 있다.한산읍성 남문을 나서면 길이 완만하게 내려간다. 한산면 행정복지센터 왼쪽 길을 따라 조금 더 내려가면 한산향교가 있다. 고려 충렬왕 때 세워져 조선 현종 때 지금의 자리로 옮겼다. 앞에는 명륜당, 뒤에는 대성전이 있는 전형적인 전학후묘 구조다. 지형이 좁아 동재는 명륜당 오른쪽에, 서재는 담장 밖에 두었다.하마석을 지나 홍살문을 통과했다. 문은 굳게 닫혀 있었다. 선비들의 자취는 사라지고, 300여 년 넘은 느티나무와 은행나무 두 그루만이 서원을 지키듯 서 있다. 문 앞에 수북이 떨어진 은행 열매가 오랜 세월의 이야기를 조용히 들려준다.다음으로 향한 곳은 금강 하류에 자리한 신성리 갈대밭이다. 멀리서부터 은빛 물결이 흔들리며 반짝이고 있다. 여름 내내 푸르던 잎이 서서히 빛을 잃고, 이삭이 은빛으로 물드는 시기다. 바라보고 있으면 쓸쓸함보다 묘한 따스함이 느껴진다.신성리 주차장에서 제방으로 올라서면, 가장 먼저 '신성리 갈대밭' 표지목이 눈에 들어온다. 그 너머로 남북으로 길게 갈대밭이 펼진다. 가을이면 수많은 사진가들이 이곳을 찾는다. 영화 <공동경비구역 JSA>, KBS 드라마 <미안하다 사랑한다>, 그리고 넷플릭스 드라마 <킹덤>까지. 이곳의 빛과 바람은 수많은 장면 속에 담겨 세상으로 흘러갔다.갈대밭으로 들어서기 전, 제방을 따라 늘어선 핑크뮬리가 분홍빛 물결로 여행객을 맞이한다. 미국 남동부에서 온 이 풀은 요즘 가장 인기 있는 가을 식물로 떠오르고 있다. 가느다란 줄기에 피어오른 분홍빛 솜털이 햇살을 받아 반짝이며, 사진이나 영상 속에서는 마치 안개처럼 퍼지는 환상적인 장면을 만들어낸다.스카이워크에서 시작된 탐방로는 S자형으로 굽어 있다.길을 따라 걸으면 갈대와 햇빛, 바람이 함께 빚어내는 가을의 서정 한 장면이 눈앞에 펼쳐진다. 흐린 하늘과 간간이 떨어지는 빗방울, 그마저도 이곳의 고요함과 어우러져 오히려 더 깊은 계절의 정취를 전한다.스카이워크에서 내려오면 강변을 따라 수변 산책로가 길게 이어진다. 데크로 만들어진 길이라 걷기에 한결 편하다. 갈대밭 사이로 난 길을 따라 안쪽으로 들어가면, 멀리 조망 타워가 모습을 드러낸다. 모양새는 마치 바구니 같기도 하지만...군데군데 고인 물 때문에 걸음이 조심스러웠지만, 타워에 올라서자 눈앞에 끝없이 펼쳐진 갈대밭이 한눈에 들어왔다. 바람이 불 때마다 은빛 물결이 일렁이며, 그 순간 만큼은 가을의 한가운데 서 있는 듯했다.금강 하류에 자리한 이곳은 국내 대표적인 갈대 군락지로, 가을이면 황금빛 갈대와 강물이 어우러져 장관을 이룬다. 탐방로와 스카이워크, 전망대가 잘 조성되어 있어 사계절 방문객이 꾸준하다. 은빛 갈대 물결과 함께 금강의 흐름을 가까이에서 느낄 수 있는 서천의 대표 생태 관광지다.