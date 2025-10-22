다카이치 "한국은 중요한 이웃... 이 대통령과 회담 기대"

큰사진보기 ▲2025년 10월 21일, 일본 도쿄에서 열린 중의원 임시국회에서 다카이치 사나에가 일본의 새 총리로 선출되자 의원들이 박수를 보내고 있다. (AP 사진/Eugene Hoshiko) ⓒ 연합뉴스 = AP 관련사진보기

다카이치 사나에 신임 일본 총리가 "한국은 일본에 중요한 이웃 나라이자 국제사회의 여러 과제에 대응하기 위해 필요한 파트너"라며 "한일 관계 중요성은 한층 커지고 있다"라고 밝혔다.다카이치 총리는 21일 밤 총리 관저에서 열린 취임 후 첫 기자회견에서 '한국에서는 다카이치 총리 취임으로 우려와 기대가 교차하고 있는데 한일 관계를 어떻게 다룰 것인가'라는 질문에 이같이 답했다.그는 "여러 우려가 있는 듯하다"라며 "나는 한국 김을 매우 좋아하고, 한국 화장품도 쓰며 한국 드라마도 보고 있다"라고 말했다.이어 "지금까지 양국 정권 사이에서 구축해 온 관계의 기반을 미래 지향적이고 안정적으로 발전시키고 싶다"라며 "앞으로 이재명 대통령과 만나는 것도 매우 기대하고 있다"라고 강조했다.특히 "한미일 3국은 북한에 대한 대응이라는 측면에서 경제 안보 협력이 필요하기 때문에 전략적 관점에서도 확실히 협력을 추진할 것"이라고 덧붙였다.강경 보수 성향인 다카이치 총리는 정기적으로 야스쿠니신사를 참배하고 일제 강점기 종군 위안부와 강제징용 문제도 부인하고 있지만, 한일 관계 전망에 대한 우려를 불식하기 위해 유화 제스처에 나선 것으로 보인다.<마이니치신문>은 "다카이치 총리가 한국 중시의 자세를 강조했다"라며 "한국에서는 다카이치 총리가 야스쿠니신사 참배를 강행하면 한일 관계 악화가 불가피하다는 우려가 있다"라고 전했다.그는 "다음 주 말레이시아에서 열리는 아세안 정상회의와 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 예정"이라며 "각국 정상과 만날 귀중한 기회"라고 기대감을 나타냈다.또한 "자유롭고 공정한 경제질서를 유지·강화하는 것의 중요성을 호소할 것"이라며 "시간을 들여 여러 나라와 신뢰 관계를 만들고 일본이 존재감을 발휘해 세계 한가운데에서 화려하게 피어나는 외교를 되찾고 싶은 결의"라고 밝혔다.오는 27일로 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령의 일본 방문과 관련해서는 "미일 관계를 한층 더 높은 단계로 끌어올릴 것"이라고 말했다.그는 "미일 동맹은 우리나라 외교 안보의 기축"이라며 "양국 간 과제뿐만 아니라 인도·태평양 지역 과제부터 중동 정세, 유럽, 우크라이나에 이르기까지 일본과 미국이 직면한 과제에 대해 솔직하게 의견을 나누면서 신뢰 관계를 높이겠다"라고 설명했다.다카이치 총리는 새 내각의 외무상에 모테기 도시미쓰 전 자민당 간사장, 방위상에는 총재 선거에서 경쟁했던 고이즈미 신지로 전 농림상을 임명했다.다카이치 총리는 이날 국내 현안에 대한 구상도 밝혔다. 그는 자신의 내각을 '결단과 전진의 내각'으로 명명하고 "강한 일본 경제를 만들어 외교·안보에서 일본의 국익을 지켜내겠다"라는 각오를 나타냈다.이어 "변화를 두려워하지 않고 전심전력으로 일할 것"이라며 "국민을 위해 구체적인 성과를 내고, 강한 일본을 건설하며 절대 포기하지 않겠다"라고 강조했다.또한 "일본은 지금 안팎으로 심각한 도전에 직면해 있어 멈춰 설 이유가 없다"라며 "과감하게 행동하며 첫날부터 전속력으로 움직일 것"이라고 말했다.중의원 조기 해산 가능성에 대한 질문에는 "많은 국민이 어렵고 중소기업이나 농림수산업도 힘들다"라며 "경제 대책에 최우선으로 임하기 위해 지금 당장 해야 할 일이 많기 때문에 그럴 여유가 없다"라고 답했다.경제 대책과 관련해서는 "고물가 대책을 확실히 마련하겠다"라며 "가계 부담을 줄이는 방안을 찾겠다"라고 설명했다.다카이치 총리는 향후 국정 운영에 대해 "자민당과 일본유신회의 의석을 모두 합해도 중의원과 참의원 모두 과반에 미치지 못한다"라며 "소수 여당으로 힘든 상황에서 총리로 선출됐지만 포기하지 않겠다"라고 말했다.이어 "국정 안정을 위해 야당과의 협력을 계속 추진할 것"이라며 "(다카이치 내각의) 기본 정책과 모순되지만 않는다면 원칙적으로 야당의 정책 제안을 긍정적으로 논의해 최대한 유연성을 발휘하겠다"라고 밝혔다.