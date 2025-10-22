APEC의 이해: 트럼프의 관세 전쟁

십 년 후, 지금 이 순간은 다극화 세계로 가는 지각변동과 같은 거대한 변화의 순간으로 보일 것이다. 이에 대응하여 트럼프 정부는 전 세계를 상대로 관세전쟁을 벌이고 있다. 전 세계가 기로에 서 있는 가운데 APEC의 친기업적 세계화가 중심인 APEC 기업인자문위원회의 지도자들은 이전의 "규칙기반 질서"로 회귀할 것을 요구하고 있다. 트럼프의 관세 강탈은 반대해야 하지만, 단순히 자본주의적 세계화로 돌아가는 것은 기후 재앙, 환경 파괴, 정치 위기, 악화하는 경제적 불평등과 스테그네이션이라는 위기를 해결 할 수 없을 뿐만 아니라 오히려 심화할 것이다. APEC 이해하기 연재 기사로 이번에는 트럼프의 관세전쟁에 대해서 살펴보고자 한다.

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 국제전략센터 웹사이트에도 실립니다.

트럼프의 관세전쟁이 시작된 후의 혼란은 미국 안팎의 여러 자본과 경제 부문 간의 모순과 긴장을 드러냈다. 첫 3일 동안 주가가 폭락하면서 전 세계 금융 시장이 크게 흔들렸다. 무역 교착에 대한 우려로 개발도상국과 선진국은 트럼프 정부와 협상하려고 분주히 움직였다. 트럼프의 관세전쟁은 경제 정설을 뒤집어 놓았고, 경제 활동은 경제 공식이 아니라 권력에 의해 주도된다는 가장 큰 맹점을 드러냈다. 트럼프의 관세전쟁에 맞서 싸워야 하지만, 관세전쟁을 촉발한 트럼프 이전의 기업 세계화와 전 세계를 휩쓸고 있는 위기로 돌아갈 수는 없다.트럼프의 관세 전략에는 세 가지 요소가 있다. 10%의 보편 관세, 무역 흑자국에 대한 보복 관세, 그리고 전략적 분야와 품목에 대한 금지적관세이다. 10% 보편 관세는 트럼프가 선포한 '해방의 날'인 4월 2일 시행되었다. 4월 9일에는 미국에 대한 무역 흑자를 기록한 57개국에 대한 보복 관세를 발표했다. 예를 들어, 한국은 660억 달러 대미 무역 흑자를 기록했기에 한국산 모든 제품에 8월 1일부터 시행되는 25% 보복 관세가 부과되었지만, 7월 협상 끝에 15%로 조정되었다.트럼프 관세 정책이 각국에 미치는 심리적 영향은 주목할 만하다. 이재명 대통령의 '실용 외교'는 일본과 EU 수준의 관세율을 달성했다는 점에서 호평을 받았다. 하지만 한국은 일본과 EU와는 다르게 투자자 국가 소송제도(ISDS)를 채택하는 등의 양보를 하면서까지 한미 자유무역협정을 맺어 관세율 0%였다는 사실을 가린다. 또한 이 대통령은 3500억 달러 규모의 투자와 1000억 달러 상당의 미국산 에너지 구매를 약속했다. 세 번째로 전략적 품목에 대한 높은 관세는 유지되었다. 트럼프 정부는 한국산 철강/알루미늄에 50%, 자동차/부품에 25% 관세를 부과했다.가장 악명 높은 사례는 정치적 동기로 부과된 관세다. 예를 들어 인도에는 러시아 에너지를 구매했다는 이유로 25% 관세를 부과했다. 대미 무역 적자국인 브라질은 트럼프 동맹인 보우소나루 전 대통령을 자작 쿠데타 모의 혐의로 기소하자 50% 관세를 부과받았다.트럼프 관세 전략의 더 큰 그림은 "안보와 경제 동맹을 연계하여… 미국 이익에 부합하는 행동을 유도"하여 미국을 다극화 세계로 전환하는 것이다. 실질적으로는 동맹국을 속국으로 전락시키면서 적대국을 고립시키는 전략이다. 재무부 장관 스콧 베센트와 경제자문위원회 의장 스티븐 미란이 주창한 "마라라고 협정"은 1985년 플라자 협정처럼 정치 권력을 활용해 미국 달러를 기축통화로 유지하는 동시에 미국 수출을 촉진하기 위해 달러 가치를 하락시키는 방식을 취한다.평균 관세율, 수출품의 가격 민감도, 미국 시장 의존도를 기준으로 트럼프의 관세가 미치는 영향을 검토할 때 서유럽이 가장 적게 영향을 받는다. 개발도상국이 가장 직접적이고 가혹한 타격을 받을 것이다. 이를 잘 보여주는 사례가 대미 무역 흑자로 표적이 된 내륙국 레소토이다.레소토에서는 미국의 JC페니, 월마트, 코스트코와 같은 업체에 납품하는 스포츠 의류를 제조하는 것이 핵심산업이다. 트럼프 관세는 레소토와 아프리카 국가들에 대한 관세 면제 조항을 포함했던 2000년 아프리카 성장기회 법(AGOA)을 완전히 뒤엎었다. 인구의 거의 절반이 빈곤선 아래에서 생활하는 레소토는 미국 제품을 더 수입할 수 없다. 관세 때문에 공장들은 노동자를 해고했다. 이미 실업률이 약 30%로 높은 상황에서 관세 위협은 레소토의 실업 문제를 악화해 정부는 7월에 재난 상태를 선포했다. 관세율이 15% 조정되었지만 이미 레소토 경제는 파탄이 났으며 국민은 빈곤해졌다.트럼프의 관세전쟁에 맞서 싸우기 위해 트럼프 정부의 관세전쟁의 논리에 도전해야 한다. 트럼프 정부는 관세 협상을 "미국을 약탈해" 누적된 무역 적자를 바로잡기 위한 필수 조치로 규정한다. 그러나 관세는 자유무역협정이나 한미 FTA에서 한국이 독소조항을 수용했던 것처럼 파트너 국가들의 더 큰 경제적 양보를 하면서 철폐되었다. 결국 미국의 일방적인 관세 부과는 자국민뿐 아니라 전 세계 민중의 삶을 파괴한다. 이러한 분석은 트럼프 정부의 관세전쟁에 맞서는 투쟁의 원동력이 되어야 한다.트럼프의 관세가 일방적이고 부당하다는 점은 자세하게 많이 보도되었지만, 이에 맞선 투쟁은 여전히 미약하다. 관세전쟁의 피해가 아직 널리 퍼지지 않았기 때문일 것이다. 피해가 더 많아지기 전에 트럼프 정부의 불공정한 정책에 반대하는 전 세계 목소리를 모아 연대하여 싸워야 한다. 마지막으로 좌파 경제학을 제시해야 한다. 식량 가격, 실업, 경제 발전은 근본적으로 정치적 선택이다. 우리는 존엄한 삶을 위해 싸워야 한다. 불확실성 속에서도 우리는 새로운 미래를 주장할 토대를 마련할 수 있다.