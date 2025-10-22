AI 시대의 개발자들, 개발과 대체 사이의 딜레마

AD

"이제 AI 없으면 과제랑 시험공부가 어려워요…."

마이크로소프트는 올해 5월 13일 직원 6000명을 해고한다는 파격적인 구조조정을 행했다. 더 놀라운 것은 해고된 직원들 중 약 40%가 소프트웨어 엔지니어였다. 이러한 행보의 배경에는 급속도로 발전하는 AI가 있다.현재 인공지능이 소설을 쓰고 그림을 그리며 음악을 만든다. 우리가 과거에 믿어왔던 '인공지능이 창작의 영역은 넘을 수 없다'라는 믿음이 현재 깨진 것이다. 이러한 기술 혁신의 중심에서 미래를 준비하는 이들이 있다. 바로 컴퓨터 공학을 공부하는 학생들이다.이들은 대학 생활 동안 AI를 공부하고 미래에 더 발전된 AI를 개발하여 기술을 혁신할 꿈을 꾸고 있다. 하지만 역설적으로 이들은 자신이 만들고 발전시킬 기술에 의해 언젠가 대체될 수 있다는 딜레마에 놓여있다.현재 대학교 1학년 자유전공학부로 2학년 때 컴퓨터공학과 진학을 계획하고 있는 본 기자도 컴퓨터 공학을 배우고 싶지만 내가 배운 내용이 나를 대체하는 것이 아닌지 불안하다.현재 컴퓨터 공학을 전공하는 학생 50명에게 이에 대한 생각을 물어봤다.데이터사이언스학과 1학년 김 아무개씨의 말처럼 AI는 더 이상 미래 기술이 아닌 예비 개발자들 심지어는 컴퓨터 비전공자들의 학업 현장에 깊숙이 자리 잡은 '일상'이다.컴퓨터 공학과 학생들을 대상으로 진행한 설문 중 '평상시(과제, 수업 등)에 AI를 얼마나 사용하는가?'에 대한 질문에 '매우 자주 사용함'이라고 응답한 학생이 65%로 가장 많았고, 그다음으로 '자주 사용함'이라고 응답한 학생이 24%였다.AI가 코드 생성, 과제 아이디어 구체화 등 단순 정보 검색을 넘어 학생에게 더 높은 학습 효율을 제공하며 이전 세대와는 다른 방식으로 학습하는 'AI 세대'의 학습 방식이 자리 잡은 것으로 보인다.학습의 파트너로서 AI의 효율성을 체감하고 있는 만큼, 학생들은 AI 기술이 자신의 전공 분야와 미래에 미칠 영향력을 걱정하고 있다.'AI 기술 발전이 본인의 전공에 얼마나 영향을 미친다고 생각하는가?'라는 질문에 95%의 학생이 '매우 영향을 끼칠 것' 또는 '영향을 끼칠 것'이라고 응답했다.학생들은 단기적으로는 AI를 통한 효율적인 학습을 통해 기술 개발 속도가 향상하겠지만 장기적으로는 개발자의 역할과 필요한 역량 자체가 바뀔 것으로 전망했다.카이스트 김대식 교수는 최근 한 유튜브 채널과 한 인터뷰에서 AI 발전이 일자리 시장에 미치는 영향이 기존 예상과 다르게 나타났다고 밝혔다. 챗 GPT가 처음 소개되었을 당시, 많은 이들이 단순 노동직의 소멸이나 중간 계급층이 사라질 것이라고 전망했다.그러나 현재 신규 채용 분야가 AI에 의해 가장 빠르게 대체되는 양상을 보인다고 말했다.특히 AI의 코딩 능력이 발전하면서 기업들이 내부 코드 생성에 AI를 적극 이용하고 있고 이러한 현상이 대규모 개발자 해고 사태로 이어지고 있다고 말했다(유튜브 지식인사이드 김대식 교수 초대석 2부 2025.10.12).학생들 역시 이러한 변화에 민감하게 반응하며 스스로 생존 전략을 모색하고 있다. 개발 관련 동아리에 들어가거나 여러 대회 등에 참여하여 프로젝트를 하거나 포트폴리오를 만드는 등의 활동을 통해 미래를 준비하고 있다.그렇다면 AI로 인한 일자리 대체라는 큰 파도에 휩쓸려만 갈 것인가? 적어도 컴퓨터 공학에 관심이 있고 개발에 관심이 있는 학생이라면 아니라고 답할 것이다.실제로 '향후 AI가 컴퓨터 프로그래머나 개발자의 역할을 상당 부분 대체할 수 있을 것인가?'라는 질문에 학생들의 의견은 이전의 압도적이었던 AI의 영향력을 인정하는 의견에 비해 비교적 팽팽하게 엇갈렸다.응답자 중 '매우 그럴 것이다'라는 응답은 없었지만, 약 60%의 학생은 '그럴 것이다'라고 답했다. 나머지 40%는 '일부만 대체 될 것이다' 내지는 '대체되지 않을 것이다'라고 답했다.'대체 될 것이다'라고 응답한 응답자들은 주로 단순하고 반복적인 코딩, 웹사이트의 구현, 시스템의 유지 보수와 같은 복잡한 코딩 지식을 요구하지 않는 영역이 먼저 AI로 대체될 것이고 더 높은 차원의 코딩을 요구하는 부분은 기술 혁신 이후에 대체될 것이라고 답했다.반면, '일부만 대체 될 것이다' 또는 '대체되지 않을 것이다'라고 답한 40%의 학생들은 AI가 개발자를 완전히 대체하기 어려울 것이라는 신중한 입장을 보였다. 이들은 AI가 강력한 '도구'일 뿐이며 개발자의 개발 환경을 더 편하고 효율적으로 만들 것임을 인정하지만, 인간 고유의 영역은 존재하며 AI가 그 부분을 넘을 수 있을지에 관해서는 미지수라고 답했다.결국 양측 의견을 종합해 보면, '어떤 개발자'가 될 것인지에 따라 미래가 달라진다는 결론에 이른다. AI에만 의존하여 단지 AI가 만들어주는 코드를 복사-붙여넣기 하는 수준에 머무른다면 나중에 AI에 의해 대체될 가능성이 크지만, AI를 도구로서 인식하고 AI를 이용하고 활용하여 더 큰 가치를 창출해 내는 개발자가 된다면 오히려 현시대의 개발자보다 더 효율적인 개발이 가능해지므로 더 많은 기회를 얻게 될 것이라고 주장한다.그렇다면 이러한 불안감이 학생들의 진로 선택에 어떤 영향을 미쳤을까? 학생들에게 마지막으로 '졸업 후 IT(AI, 정보보안, 개발 등) 관련 분야로 진출한 의향이 있는가?'를 물었다.놀랍게도 앞선 질문에서 AI의 일자리 대체 가능성을 인지하고 불안감을 표한 바와 다르게 응답자의 약 95%가 '매우 그렇다' 내지는 '그렇다'라고 응답했다.AI가 가져올 일자리 감소라는 변화의 파도를 회피하기보다는 오히려 그 파도에 올라타 변화를 주도하겠다는 예비 개발자들의 의지를 엿볼 수 있다.학생들은 AI가 가장 활발하게 사용되고 발전될 IT 산업 중심에서 자신들이 AI의 발전을 이끌고 IT산업의 핵심에 있고자 한다. 또 두려움의 대상인 AI를 잘 이해하고 활용하는 전문가가 되는 것이 이 변화의 파도에서의 생존 전략임을 알고 있다.본 기자 또한 AI가 일자리를 뺏을까 봐 무섭다. 하지만 오히려 더 이 분야를 전공해야겠다고 생각한다. '지피지기면 백전백승'이라는 말이 있듯이 AI에 지배당하지 않으려면 오히려 AI를 잘 알고 AI를 도구로 가장 잘 활용할 수 있는 사람이 되어야 한다고 생각하기 때문이다.AI시대는 개막과 동시에 무서운 속도로 빠르게 진화되어왔다. 그 중심에서 개발자를 꿈꾸는 학생들은 기대와 불안이 섞인 고민을 하며 미래를 준비하고 있다. 이들이 만들어갈 AI와의 공존 그리고 대체를 뛰어넘는 새로운 개발자의 능력이 미래 IT산업을 결정할 중요한 열쇠가 될 것이다.