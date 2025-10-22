소녀상 모욕하는 여고 앞 '혐오 시위', 방관하지 않겠습니다

오는 29일, 서울의 한 여고 앞에서 '소녀상 철거 시위'가 열린다고 한다(관련기사 : [단독] "소녀상이 매춘부 동상?" 여고 앞 '혐오 시위' 초비상 https://omn.kr/2fqj2)
집회를 신고한 단체는 '위안부법폐지국민행동'이다. 이들은 이미 여러 지역에서 "소녀상은 흉물", "위안부는 자발적 매춘부"라는 구호를 외쳐왔다. 위안부 피해자 지원법 폐지를 요구하고, 학교와 공공장소의 소녀상을 철거하라고 압박한다.
이것은 '의견의 자유'가 아니다. 일본군 위안부 제도는 이미 대한민국 정부와 UN 인권위원회, 국제법 학계가 인정한 '전시 성노예 제도'다. 수많은 피해자가 직접 증언했고, 일본 정부도 1993년 고노 담화에서 강제성을 인정했다. "자발적이었다"는 주장은 역사의 왜곡일 뿐이다.
이 단체들의 공통점이 있다. '위안부법폐지국민행동', '국민계몽운동본부', '반일동상진실규명공대위' 모두 극우·친일 성향을 띤다. "반일 감정 조장 반대"를 명분 삼아, 일본 극우의 논리를 그대로 옮겨온다. 일제강점기를 근대화의 시기로 미화하고, 식민지배의 폭력을 지운다. 이는 역사 해석의 차이가 아니라, 피해자를 부정하는 반인권 행위다.
서초고는 2013년, 학생 15명이 직접 도안한 소녀상을 교정에 세웠다. 전국 최초의 교내 소녀상이었다. 무학여고 역시 학생들이 주체가 돼 소녀상을 설치했다. 이 소녀상들은 나라사랑 교육과 올바른 역사 인식을 전달하려는 학생자치의 결실이었다. 단순한 기념물이 아니라, 학생들이 스스로 역사를 배우고 기억하겠다는 의지의 상징이다. 학생들이 주도해 교사, 학부모가 오랜 논의 끝에 세운 소녀상을 외부 단체가 '매춘부 동상'이라 모욕하는 것은 학생 인권과 학습권을 짓밟는 혐오 행위다.
교육 공간은 민주주의와 인권을 배우는 곳이다. 역사 왜곡과 여성 혐오가 재현되는 장이 아니다. 우리 교육이 지향할 가치는 역사적 진실 위에서 인권을 배우는 것, 타인의 고통에 공감하고 책임지는 시민으로 성장하는 것이다.
소녀상은 단지 동상이 아니지 않은가? 아이들은 그 앞에서 전쟁과 폭력의 역사를 배우고, 한 사람의 존엄이 얼마나 소중한지 느낀다. 그 상징을 부정하고 모욕하는 행위는 우리가 가르쳐야 할 인간의 품격을 훼손한다. 교육 현장은 정치적 공격의 대상이 아니라, 사회적 양심이 살아 있는 마지막 공간이어야 한다.
학생들 눈앞에서 벌어질 혐오 시위에 어른들이 침묵한다면, 우리는 다시 한 번 역사를 잃는다. 지금 필요한 건 역사교육과 인권교육의 본질을 지켜낼 용기다. 이것은 교사들만의 문제가 아니다. 학교를 지키는 교육청, 그리고 아이들을 믿고 보내는 학부모, 교육운동단체까지 모두 함께 나서야 한다. 교육의 현장은 정치적 공격의 대상이 아니라, 사회적 양심이 살아 있는 마지막 공간이기 때문이다.
방관해서는 안된다. 연대와 용기가 필요하다. 역사교육과 인권교육의 본질을 지켜내려는 교육공동체 전체의 책임을 촉구한다.
