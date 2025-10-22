학부모의 참여가 학교를 바꾼다

AD

학교운영위원회, 일명 '학운위'라는 말을 누구나 한 번쯤은 들어봤을 것이다. 최근 김건희 특검 관련 뉴스에서도 언급되면서, 아마 온 국민이 이 단어를 들었을 것이다. 하지만 정작 학운위가 어떤 일을 하고, 무엇을 할 수 없는지 아는 사람은 많지 않다. 그래서 내가 직접 경험한 학운위 활동을 이야기해보려 한다.내가 처음 학운위를 시작한 것은 첫째 아이를 혁신학교에 보내고 나서였다. 아이가 산만하고 행동이 활발하다 보니, 무슨 일이 있으면 늘 우리 아이 이름이 거론되곤 했다. '학운위를 하면 아이에게 도움이 되지 않을까?' 하는 생각으로 시작했다. 아마 대부분의 학부모도 비슷한 이유로 참여를 결심할 거라고 생각하지만 현실과 다르다.학운위 일정은 불규칙하고, 회의는 주로 교사들의 수업이 끝난 뒤 열리기 때문에 평일 오후 3~4시에 이뤄진다. 그래서 직장인 학부모들은 연차를 내야 참석할 수 있다. 시간 여유가 있는 사람들이 모이고, 학교 안건이 그대로 통과되는 경우가 많다.학운위에 주로 참석하는 사람들은 시간 여유가 있는 학부모가 많다. 이 중 지방선거에 나가려는 사람들도 종종 보인다. 그도 그럴 것이, 일반 시민이 공적인 위원이나 공공기관의 견제 역할을 경험할 수 있는 가장 쉬운 길이 학운위이기 때문이다.학운위의 구성은 학교마다 다르지만, 보통 초등학교 기준으로 학부모 위원 5명, 교원 위원 3명, 지역위원 2명 정도다. 이 지역위원은 대부분 지방의원이 맡는다. 결국 학운위의 방향은 구성원 성향에 따라 달라질 수밖에 없다. 학교에서 학교장이나 학교에 맞는 성향의 학부모회 임원을 추천해 학운위 참여를 권유하기 때문이다. 나처럼 갑자기 지원하는 사람은 드물기 때문에 학운위 위원 선출도 학교 활동을 하던 사람들 위주로 자연스럽게 이루어진다.학운위는 지역 정치로 이어지는 통로로 여겨지기도 한다. 실제로 시·군·구의원 출마를 염두에 두고 학운위에 참여하는 사람도 있다. 돌아오는 지방선거를 보면 쉽게 알 수 있겠지만, '학교운영위원회 위원' 이력은 후보자 공보물에서 자주 보인다.'힘 있는 사람들이 학교를 좌지우지한다'라는 말이 나오는 이유도 여기에 있다. 사실 '힘'이 있다기보다, 학운위 구성의 불균형이 더 큰 문제다. 김건희 특검에서 기사로 나온 학폭위 문제에서 가해자가 편의를 봐줬다는 의혹처럼, 학운위의 구성은 학폭위 구성에도 영향을 미친다. 왜냐하면 직장 다니는 학부모들의 참여율이 낮아 학폭위 구성이 힘들어 학운위를 통해 학폭위원을 찾거나 대체한다. 게다가 이 조그만 운영위 아래에도 소위원회가 존재한다. 교육과정 소위원회, 예결산 소위원회, 급식소위원회, 교복 선정위원회 등이다.학교마다 위원회를 다 갖추려면 선생님들의 독려와 노력이 필요하다. 그래서 학운위 부모들이 겸임하는 경우가 많다. 초등학교보다 중학교로 올라가면 참여자가 더 줄어든다. 학교 일에 관심 있는 학부모가 많다면 이런 문제는 해결될 수 있겠지만, 현실은 그렇지 않다.문제는 일부 인사들이 학생 인권이나 교사의 교육권보다 친분 있는 교장의 입장을 우선하는 데 있다. 지금의 학생 세대와 과거의 교육 환경은 다름에도 그 차이를 인식하지 못하는 경우가 많다. 학운위에서 가장 자주 논의되는 문제는 수학여행과 소풍의 안전 문제다.예를 들어, 세월호 이후 한동안 금지됐던 수학여행 재개를 두고 안전 문제를 이유로 반대하는 교장과 추진하려는 교사 사이에서, 학운위가 어느 쪽 의견을 지지하느냐에 따라 수학여행이 소풍으로 바뀌기도 한다. 다행히 내가 활동했던 학교는 오히려 수학여행 일정을 늘린 드문 사례였다. 교장 선생님이 아이들의 체험을 중요시했기 때문이다. 또한 학부모도 안전 문제에 동참해서 안전요원을 자처하고 나섰다. 이런 결정은 '통제하지 않는 교장'이 있을 때 학부모위원과 교사 간의 합이 가장 잘 맞는다는 것을 보여준다.이런 점을 보면 학운위는 작은 의회처럼 '학교 내 민주주의'를 구현하는 공간이라 할 수 있다. 실제로 위원들이 지방의원에 출마할 때 이 경험이 도움이 되기도 한다. 지역위원 중 헌신적인 은퇴 교장이나 교육 전문가가 들어오면 더 바람직하겠지만, 현실적으로 드물다. 구조적으로 직장인 학부모의 참여가 어려운 한계 때문이다.학운위는 목적 예산, 급식, 방과후 프로그램, 교육활동 등 학교 운영 민주화를 위해 만들어졌지만, 실제 권한은 심의·자문 기구에 가깝다. 법적으로 의결권이 없기 때문이다. 운영위에서 결정해도 교장이 반대하면 실행되지 않는다. 그런데도 이 제도의 의미는 크다. 교장이 학운위의 시선을 의식하게 되고, 그로 인해 일정한 견제와 균형이 작동하기 때문이다.학부모와 교사가 같은 방향을 바라보면 교육활동의 폭이 넓어진다. 대부분의 교장은 책임 문제로 인해 보수적일 수밖에 없지만, 학부모와 교사가 소통을 통해 합을 맞춘다면 긍정적인 변화를 만들 수 있다.예전에는 교장이 학교 예산을 임의로 사용하는 일도 있었지만, 지금은 목적 예산이 세분되어 있어 임의로 건드릴 수 없고, 학운위가 교육 방식을 직접 바꾸는 것도 사실상 어렵다. 그렇다고 이 제도가 의미 없는 것은 아니다. 학부모의 견제 기능이 여전히 유효하기 때문이다.내가 활동하던 학교의 급식 문제를 예로 들자면, 급식비는 세금으로 책정되기 때문에 교사와 행정 직원은 급식비를 낸다. 그런데 급식 노동자들은 근무 중 식사하지만, 급식비를 내지 않았다. 학운위에서 "급여에 식대가 포함되어 있다면, 형평성을 위해 급식 노동자도 급식비를 내야 한다"라고 제기했다. 일부는 "밥 한 끼 가지고 너무한다"라며 반대했지만, 규칙을 어기면 제도 자체가 모순된다고 지적했다.결국 논의 끝에 첫해에는 유예했지만, 다음 해부터는 급식 노동자도 급식비를 부담하는 것으로 결정됐다. 사실 노동자의 어려움을 고려한다면 그에 상응하는 급여 인상이 필요하다는 점을 덧붙였지만, 예산상 반영되지 않아 아쉬움이 남았다.또 다른 예로 교복 문제를 들 수 있다. 학운위 산하 교복 선정위원회에서 교복 문제를 논의한다. 교복이 도입된 이유는 소득 격차에 따른 외모 차이를 줄이기 위해서다. 하지만 최근엔 여러 학교가 교복 자율화를 확대하며 생활복을 제작하기도 한다. 슈트를 기반으로 한 전통 교복 대신 편한 생활복으로 바꾸거나, 담합 의혹이 있는 업체를 입찰에서 제외할 수도 있다. 교복 폐지 역시 가능하지만, 학교장과 교육청의 의결 절차를 거쳐야 한다.이처럼 학운위는 학교의 민주적 운영과 투명성을 위해 꼭 필요한 제도다. 다만 참여자의 태도와 목적에 따라 그 역할과 학교의 철학이 달라질 수 있다. 특히 역사 교과서 선정은 더욱 중요하다. 교과서 선정위원회에서 후보를 올리면 학운위에서 심의하기 때문이다. 친일을 미화하거나 편향된 교과서를 선정하려 할 때, 학부모 위원이 문제를 제기하고 공론화함으로써 이를 막을 수 있다.학교운영위원회는 단순히 내 아이만을 위한 기구가 아니라 모든 아이의 교육 환경을 위해 존재한다는 기본 정신이 지켜질 때 비로소 진정한 의미가 있다. 결국 휘둘리는 학부모의 참석보다 바른 교육관과 교권을 생각하는 학부모 학교운영위원회의 참석이 좋은 학교를 만든다.