한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

감광(感光)

- 전수오

나는 햇빛을 보면 사라진다

지하의 하얀 방에는 창이 없어서 영원히 살 수 있다

한 선인장이 알 수 없는 틈으로 내 방에 들어온다

태양이 스민 연둣빛 얼굴

따가운 한낮의 가시로 가득한 적의

물관이 차오를 때 들리는 물빛 무지개 소리

맑은 날 한 무리의 아이들이 사진을 찍고 꼬마 기차에 올라타 사라진다

웃음소리가 흐려질수록 선명해지는 빈 벤치

나는 한쪽 벽에 해를 그리고 다른 선인장을 방으로 유인한다 계속

더 크고 빛나는 해를 그린다

아이들이 놓친 풍선이 날아오른다

큰사진보기 ▲햇빛을 그려 선인장을 유인하다 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <빛의 체인>, 민음사, 2023전수오_2018년 <문학사상> 신인상으로 등단했다. 시집으로 <빛의 체인>이 있다.단절은 나만의 밀실을 만들기도 하지만, 그 안전한 어둠이 실은 텅 빈 허무일 뿐임을 깨닫는 순간이 있다. 웃음소리가 흐려질수록 선명해지는 빈 벤치의 고독 앞에서 시인은 역설적이게도 자신을 소멸시킬 태양을 제 손으로 그린다. '삶'을 '삶'이게 하는 것은 어쩌면 선인장의 가시 같은 날 선 적의일지 모른다. 삶은 늘 위태롭지만 언제나 능동적인 행위다. 어둠 속에서 빛을 향해 손을 뻗는 그 숭고한 의지로, 우리는 스스로를 구원하고 있는 중이다. (정은기 시인)