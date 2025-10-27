불을 질러서라도 밖으로 나가고 싶은 소녀들

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

꽃밭에 불을 지르다

- 황은주

처음으로 소녀를 맞는다 병실에 소녀가 들어온다 발목에 꽃 문신을 한 소녀 나에게는 첫 꽃이다 소녀는 침묵한다 소녀의 엄마가 운다 소녀의 아빠가 운다 소녀의 친구의 고모가 병실에 온다 소녀와 소녀의 친구들은 불을 질렀고 밖으로 잠긴 기숙사 문은 열리지 않았다 소녀의 친구에게는 엄마가 없었고 아빠가 없었다 소녀의 친구의 고모가 소녀의 친구의 장기를 기증한다고 한다 소녀가 운다 소녀가 흐느껴 운다 내가 내 발목에서 꽃을 따 소녀에게 준다 소녀에게는 첫 번째 꽃이고 첫 번째 죽은 사람이다 첫 번째 죽은 사람들이다 소녀가 꽃에 불을 지른다 불이 내 발목을 타고 올라온다 소녀가 꽃밭에 불을 지른다 그렇게 나는 처음으로 소녀를 맞는다

큰사진보기 ▲소녀들, 세상을 태워 문을 열다 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <새에게 소다수 하늘을>, 시인의 일요일, 2025시인_황은주 : 2012년 <중앙신인문학상>으로 등단했다. 시집 <그 애가 울까봐> <새에게 소다수 하늘을>이 있다.불을 질러서라도 밖으로 나가고 싶은 소녀들이 있다. 꽃 같은 소녀, 소녀들이다. 한 소녀는 엄마, 아빠가 있고 한 소녀는 부모가 없다. 문은 안에서 잠근 것이 아니라 밖으로 잠겨있다. 불이 나면 문이 열릴 것이라는 짧은 생각은 엄청난 재앙을 불러온다. 결국 문은 열렸지만 부모가 없는 소녀는 죽음이 임박했나보다 장기를 기증한다고 한다. 살아남은 소녀는 흐느껴 운다. 어떤 모의(謀議)는 치명상을 동반한다. 불운은 불우한 존재에게 더 가까이 다가온다. 그래서 더욱 마음 아프다. 낯설게 하는 방식이 매력적이다. 현실과 환상의 간극이 유니크하다. (이지호 시인)