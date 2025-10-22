300살 산증인, 느티나무가 기억하는 비극의 시작

큰사진보기 ▲정원 뒤에 숨어 있는 성곽터영종역사관에 야외무대 뒤쪽 정원에는 성곽터가 있다. 그런데 잘 가꾸어진 정원 뒤에 숨어 있어서 보통사람들이 흔적을 찾기는 쉽지않다. ⓒ 김정형 관련사진보기

"영종진 전몰 영령 추모행사(10월 12일·14일)가 있었어요. 추모비 아래에는 근대사의 첫 희생이 잠들어 있지만, 많은 분이 그 존재조차 모르고 지나칩니다."

300년 느티나무의 증언조선시대 마을에서 당재를 지낸 당산목으로 수령이 약300년인 느티나무이다.

"말 그대로, 그날의 함성과 포성이 이 나무 아래를 스쳤겠죠."

풀숲 아래 숨은 역사. 조경수 뒤 성곽의 흔적. 영종진의 실재를 증명하는 유물나무뒤에 성곽을 쌓았던 돌들이 나란이 놓여있다. 조경을 하며 성곽은 그렇게 묻혀있다.

"복원이 절실합니다. 이곳을 단순한 바닷가가 아닌, 역사의 현장으로 바라보게 만드는 시작이죠."

조선의 최전방, 물치도 앞바다. 운요호가 닻을 내렸던 바다영종진 바로 앞에 있는 섬. 물치도이다. 영종도 뱃터에서 찍은사진이다.

"수비군이 이 암석 위에서 망을 봤다고 해요. 지형적으로도, 전략적으로도 매우 중요한 지점이었죠."

안내문 하나 없는 추모비조선 수비군의 희생을 기리는 공간, 그러나 설명은 없다.

"기억되지 않으면, 역사도 사라집니다. 기록만으로는 부족해요. 사람들의 기억 속에 살아 있어야 역사는 의미를 갖죠. 그래서 저는 이 이야기를 매일 전하고 있습니다."

인천국제공항이 들어선 섬 영종도. 많은 이에게는 하늘길의 출발지로만 기억되는 이 땅이 사실은 조선 말기 격동의 한복판에 있었던 역사의 현장이라는 사실을 아는 이는 많지 않다.영종도의 옛 이름은 '자연도'. 1653년, 효종 4년에 군사적 요충지로 인식되며 경기도 남양의 수군진영이 이곳으로 옮겨왔다. 그와 함께 '영종진(永宗鎭)'이라는 이름이 붙었고, 이는 곧 섬 이름에도 영향을 미쳤다. 그렇게 자연도는 '영종도'로 바뀌었다.그리고 약 150년 전인 1875년, 이곳 영종진 앞바다에 일본 군함 '운요호'가 모습을 드러낸다. 표면적인 명분은 해도 측량이었지만, 진짜 목적은 무력 시위였다. 조선 수비군이 대응 사격을 하자, 운요호는 무차별 포격을 퍼부었다. 이 사건으로 조선 수비군 35명이 전사했다. 이것이 바로 근대사의 비극적 서막인 '운요호 사건'이다.이 사건은 결국 1876년, 일본과의 불평등 조약인 '강화도조약' 체결로 이어졌고, 조선의 주권이 점차 침탈당하는 계기가 되었다. 그러나 오늘날 이 중요한 사건을 기억할 만한 흔적은 현장에 거의 남아있지 않다.지난 20일, 기자는 영종진의 흔적을 찾아 나섰다. 동행한 이는 영종역사관에서 활동 중인 역사 해설사 전수철씨. 그는 27년의 공직 생활을 마치고 지역 문화유산 보존과 교육에 힘쓰고 있다. 인천 중구문화재단 이사를 역임했으며, 2023년 말부터는 영종역사관의 역사 해설사로 활동하며 잊힌 이야기를 시민들에게 전하고 있다.기자는 그와 함께 영종역사관 인근을 걸으며, 그날의 흔적을 따라 갔다.역사관 앞 광장에 자리한 수령 300년의 느티나무. 한때 마을 사람들이 당제를 지내던 당산목으로, 운요호 사건 당시에도 자리를 지키고 있었다고 한다. 전 해설사는 이 나무를 '산증인'이라 부른다.광장 위쪽, 조경수 너머 풀숲을 들추면 성곽의 흔적이 남아 있다. 돌로 쌓은 성곽 터는 지금은 잡초에 묻혀 잘 보이지 않지만, 영종진의 실재를 증명하는 소중한 단서다.역사관 뒤편 언덕으로 향하면, 수심 깊은 바다가 펼쳐진다. 이곳은 바로 '물치도' 앞바다. 일본 군함이 닻을 내렸던 자리다. 전 해설사는 이곳에 '태평암'이라는 바위가 묻혀 있다고 전한다.'물이 치고 나가는 섬'이라는 이름처럼, 이 일대는 조수 간만의 차가 커 외국 군함이 정박하기에 안성맞춤인 장소였다.영종진 전몰 영령 추모비. 그러나 그 곁엔 사건을 설명하는 안내문 하나 없다.영종진은 더 이상 지도 위에만 존재하는 이름이 아니다. 풀숲 속에 숨은 돌 하나, 세월을 견딘 나무 한 그루에도 역사는 살아 숨 쉰다. 그리고 그 기억을 잇는 사람과 공간이 있을 때, 우리는 과거를 되새기며 미래를 지킬 수 있다.