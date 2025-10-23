IMF로 돌아갈 것인가... 국민을 믿고 미국에 맞서라

큰사진보기 ▲한미 관세협상 후속 논의를 위해 미국 워싱턴DC를 찾은 김용범 대통령실 정책실장(오른쪽)과 여한구 통성교섭본부장이 19일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국한 뒤 발언하고 있다. 2025.10.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲1998.07.31 KBS 뉴스 화면 갈무리 '현대자동차, 천5백명 정리해고' ⓒ KBS뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲미대사관앞 규탄시위 "한국 경제 거덜 낼 3,500억 달러 대미투자 철회하라"자주통일평화연대 회원들이 17일 오전 서울 종로구 미국대사관앞에서 ‘한국 경제과 안보를 거덜내는 트럼프 규탄 기자회견’을 열었다. 참석자들은 ‘미국이 요구하는 3,500억달러는 외환보유고의 80%에 해당하는 금액으로, 이를 현금으로 미국에 내놓을 경우 제2의 외환위기가 올 것은 불을 보듯 뻔하다'며, '미국은 3,500억 달러 직접투자 뿐만 아니라 관세인상을 지렛대 삼아 1,500억달러에 달하는 자동차, 반도체, 배터리, 조선 등의 미국내 직접투자를 요구하고 있다. 이는 한국의 제조업을 통째로 뜯어 미국에 이전시키는 것으로, 한국경제 기반을 무너뜨리고 수많은 일자리를 상실케 할 요구’라며, ‘한국의 자산를 수탈해 미국의 제조업을 부흥시키겠다는 제국주의적 횡포를 규탄하고, 굴욕적 대미투자를 주권자국민의 힘으로 저지해야 한다’고 주장했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 최태성은 민주노총 금속노조 현대자동차지부 교육실장을 하고 있습니다

1997년 외환위기 당시, 초국적 자본은 국제통화기금(IMF)을 앞세워 한국경제를 삼켰다. 의도적인 자본 유출로 외환 보유액이 바닥 나자 기업은 연쇄 파산했고, 정리해고의 광풍이 몰아쳤다. IMF의 조건은 가혹했다. 농산물 시장을 포함한 전면 개방, 외국자본 규제 철폐, 공기업 민영화, 노동시장 유연화. 한국의 경제주권은 IMF의 관리 아래 놓였고, 초국적 투기자본은 천문학적인 이익을 챙겨갔다.그때 '노동시장 유연화'라는 이름으로 시작된 구조조정의 칼날이 현대자동차 노동자들을 향했다. 1998년 대규모 정리해고는 단순한 숫자가 아니라, 한 사람 한 사람의 삶을 무너뜨린 참극이었다. 수십 년을 한 공장에서 일하던 노동자들이 하루아침에 거리로 내몰렸고, 가족을 지탱하던 수많은 가장들이 스스로 생을 포기했다. 우리는 그 시절의 고통을, 그 눈물과 분노를 잊지 않고 있다.27년이 지난 지금, 또 다른 IMF의 그림자가 드리워지고 있다. 트럼프 전 대통령의 재집권 이후 다시 고조되고 있는 '관세전쟁'은, 미국이 쇠퇴해가는 패권을 지키기 위한 마지막 발악이다. 세계 경제의 중심이 서서히 다극화되는 가운데, 미국은 자국의 부채를 메우기 위해 동맹국을 압박하고 있다.현재 미국의 국가부채는 사상 처음으로 37조 달러를 넘어섰다. 한화로 약 5경 1천조 원이다. 매년 이자로만 1조 달러, 즉 1400조 원이 넘는 돈을 갚아야 한다. 이 막대한 부담을 감당하기 위해 미국은 동맹국들에 '투자'와 '관세'라는 이름으로 수탈을 강요하고 있다.트럼프는 이제 한술 더 떠 3500억 달러를 전액 선불로 내놓으라는 망발을 일삼고 있다. 이는 한국 외환 보유액의 84%, 2026년도 총예산의 67%에 달하는 규모다. 미국이 진 빚을 대신 갚으라는 요구나 다름없다. IMF가 그랬듯, 이번에도 한국의 경제 숨통을 죄며 '영원한 하청 경제'로 묶어두려는 것이다. 한국 경제의 명줄을 쥐고 영원한 식민지 노예로 종속시키겠다는 것이 아니라면 강도같은 수탈을 당장 멈춰야 한다.자동차 산업은 그 최전선에 서 있다. 지난 2007년 한미 FTA 체결로 인해 한국 자동차에 대한 수출은 무관세였다. 그러나 트럼프는 일방적으로 이를 무효화하고, 자동차 관세 25%를 부과하겠다고 위협했다. 자신들의 제조업 붕괴에 따른 무역 적자를 한국에 떠넘기겠다는 것이다.현대자동차는 지난해 기준 국내에서 약 185만 대를 생산했으며, 이 중 117만 대가 수출된다. 수출 물량의 절반 이상인 63만 대가 미국으로 향한다. 기아자동차까지 포함하면 연간 100만 대, 국내 조립공장 약 4곳의 생산량이다. 25% 관세가 현실화될 경우 공장 가동률 하락과 생산 감축은 불가피하며, 정규직뿐 아니라 협력업체 노동자 수만 명의 일자리가 위협받는다.한편 현대차의 미국에 대한 31조 투자 계획은 국내 수만여 명의 신규 일자리를 미국으로 이전해 가는 것이나 다름없다. 아울러 최근에 벌어진 현대차와 LG 조지아공장 건설 현장에 투입된 한국 노동자들에 대한 불법 체포와 구금은 전 세계를 경악하게 만들었으며, 대한민국 전체를 분노하게 만들었다. 이것이 과연 '동맹'이라 부를 수 있는 관계인가.이재명 정부는 지금의 위기를 결단력 있게 돌파해야 한다. 국내 자동차 산업의 보호와 국내 일자리를 지키기 위해 미국의 관세 협박과 대미 투자 강요를 단호히 거부해야 한다. 자동차 산업은 단순한 수출 품목이 아니라, 500만 명 이상이 직간접으로 종사하는 국가 기반 산업이다. 한 번 무너진 제조업 생태계는 다시 세우기 어렵다. 지금 필요한 것은 '굴종적 외교'가 아니라 '자주적 구조개혁'이다.중국과 러시아, 브라질 등 브릭스 국가들이 자국 산업을 지키며 새로운 국제질서를 모색하고 있다. 브라질 룰라 대통령은 "우리의 경제는 달러가 아니라 국민의 노동으로 세워진다"고 선언했고, 중국은 내수 기반을 강화해 미국의 관세 공세를 정면 돌파했다. 한국 역시 이 길에서 배워야 한다. 수출시장 다변화, 브릭스 국가들과의 협력 확대, 국내 투자 촉진이야말로 장기적 생존 전략이다.수출시장의 다변화와 함께 중국과 러시아와의 경제적 관계 복원, 브릭스 가입 국가와의 무역 확대가 향후 한국 경제가 나아가야 할 길이다. 미국의 강도 같은 협박에 굴복해 한국 경제를 미국의 다단계 하청 경제로 만들 것인가, 아니면 국민을 믿고 당당한 자주적 외교를 펼칠 것인가. 이제 선택은 이재명 정부 몫이다.