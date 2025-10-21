충북교육박람회 전시물 제출 '자율'이라더니... 일부 지원청 '필수' 논란

큰사진보기 ▲모 교육지원청에서 학교에 보낸 공문.(제보자 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

충북교육청이 오는 22일부터 26일까지 제2회 충북교육박람회 개최를 준비하고 있는 가운데 일부 교육지원청이 학생들의 교육활동 결과물 제출을 사실상 의무화해 논란이 일었다.21일 취재 내용을 종합하면, 당초 도교육청은 박람회 기간 동안 전시할 학생들의 교육활동 결과물에 대해 '자율 제출' 입장이었다.그러나 일부 교육지원청에서 각 학교 교사들에게 '의무 제출'을 지시, 압박을 느꼈다는 교사들의 불안이 이어졌다.또한 일부 학교에서는 교장·교감 등 관리자들과 교사들 사이에서 전시물 제출과 관련해 갈등도 있었던 것으로 전해졌다.관계자 A씨는 "예를 들면 체험학습 일정이 없었던 충북의 한 중학교는 당초 계획을 번복하고 박람회 방문을 위한 체험학습 일정을 급하게 잡아 논란이 일었다"고 전했다.또한 A씨에 따르면 충북의 B교육지원청 담당 장학사는 교사들에게 전화를 걸어 전시물 제출을 지시했고, C교육지원청은 각 학교에 공문을 보내 결과물 제출을 안내했다.C교육지원청이 학교에 보낸 공문에는 '자율 제출'이라는 단어는 찾아볼 수 없고, 대신 '▲학교 비전 ▲특색교육활동 ▲교육과정 운영현황 ▲활동사진 필수'라는 문구가 적혀 있다.이에 전교조 충북지부를 비롯한 교육단체들은 "구시대적 관행"이라고 비판하며, "막대한 예산과 노고는 보여주기식 대형 이벤트가 아니라 학교에서 일상적으로 진행되는 교육과정을 내실화하는데 투입돼야 한다"고 지적했다.이에 대해 도교육청 담당자는 "본청의 방침은 자율이었고 지역에서는 노력하다 보니 그렇게 된 건지 모르겠다"고 말했다.이어 "공문에도 희망교에 한해 자율적으로 참여 가능하다는 문구를 분명히 명시했다"고 거듭 강조했다.한편, 충북교육연대는 교육박람회 첫날인 22일 낮 12시부터 1시까지, 24일(금)에는 낮 2시부터 3시까지 각각 박람회가 열리는 충북교육문화원 및 생명누리공원 일대에서 규탄 선전전을 진행할 계획이다.이들은 '학생 교사는 행사보다 '수업'에 집중하고 싶습니다'라는 글귀가 쓰여 있는 현수막을 들고 선전전을 진행한다.또한 최근 불거지고 있는 윤건영 교육감의 '골프 접대' 의혹과 관련 위법성에 대해서도 선전전을 통해 윤 교육감의 명확한 입장 발표 및 규명을 촉구할 계획이다.한편 충북교육청은 '17만의 숨결, 꿈결, 바람결'이라는 주제로 5일간 박람회를 연다. 교육활동 결과물 전시와 공연, 북페스티벌, 직업교육종합축제, 국제교육포럼 등 110여 개 프로그램이 진행된다.