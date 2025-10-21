민주당 충북도당 "'뇌물수수 의혹' 김영환 지사, 정치쇼 멈추고 성실히 수사 받아야"

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

더불어민주당 충북도당이 뇌물수수 의혹을 받고 있는 김영환 충북지사를 향해 "정치쇼를 멈추고 수사에 성실히 임하라"고 촉구했다.민주당 충북도당은 21일 성명을 통해 "수천만 원대 뇌물 수수 의혹을 받고 있는 김영환 충북도지사가 기자회견을 자청해 모든 혐의를 또 부인했다"며 "경찰이 확보한 통화 녹취와 구체적인 정황 증거가 공개되고 있는 상황에서 '부끄러운 일 안 했다'는 말만으로는 의혹이 해소될 수 없다"고 목소리를 높였다.도당은 이번 사안을 두고 "충북도정 역사상 처음으로 현직 도지사가 피의자 신분으로 수사를 받은 초유의 사태"라며 "충북의 행정을 이끄는 최고 책임자가 뇌물 의혹으로 수사받는 그 자체가 이미 도민들에게 큰 충격이며, 도정 신뢰에 심각한 타격을 주고 있다"고 지적했다.특히 김 지사의 기자회견에 대해 "수사 결과가 나오기도 전에 '사실무근'을 앵무새처럼 반복하는 것이 의혹을 해소하는 책임 있는 태도인지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.민주당 충북도당은 금품 제공 혐의자들 간의 통화 녹취 내용을 언급하며 "통화에는 '지사님 용돈도 좀 드리라고 했다', '내일 도청에 들어가서 형님하고 반반씩 한 걸로 하겠다'는 등의 구체적인 금품수수 정황이 담겨 있다"고 주장했다.이어 "김영환 지사는 '중학교 후배들이라 돈을 빌릴 수 있는 사이'라고 해명했을 뿐, 왜 돈이 오갔는지, 왜 녹취가 존재하는지에 대해서는 구체적 설명을 내놓지 못 했다"며 "도민들에게는 김영환 지사가 닭 잡아먹고 오리발 내미는 것으로 보일 뿐"이라고 비판 수위를 높였다.또한 "진실은 정치적 언어로 포장될 수 없다. 진실은 오직 성실한 수사 협조와 명확한 증거로만 증명될 수 있다"며 "김영환 지사는 도민을 상대로 한 정치쇼와 변명을 멈추고, 수사기관에서 모든 사실을 명확히 밝히라"고 요구했다.민주당 충북도당은 "도정의 신뢰 회복은 사실관계 규명에 정면으로 응하는 태도에서 시작돼야 한다"며 수사 절차에 대한 충실한 대응을 촉구했다.한편, 21일 김영환 지사는 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 자신을 둘러싼 '돈봉투·뇌물 수수의혹' 등에 대해 반박했다.김 지사는 "30년 정치를 하면서 선거법은 물론 스캔들, 부패 등 전과가 없었으나 충북에 와서 여러 혐의와 수사를 받고 있다"며 "부끄러운 일을 한 적이 없고 수사 과정이나 법정 어디서든 뚜렷하게 밝힐 것"이라고 말했다.또, 그는 "지금까지 상황에 대해 정치보복이라고 생각하지는 않는다"면서도 "상황이 계속되면 중대결심을 하겠다"는 입장을 밝히기도 했다.