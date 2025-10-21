'금품수수 의혹' 김영환 지사 "정치 시작한 이래 한 차례 전과도 없다"

큰사진보기 ▲21일 김영환 지사는 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 최근 불거진 각종 의혹에 대해 해명했다. (사진=김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

김영환(국민의힘) 충북도지사가 자신에게 제기된 금품수수 의혹에 대해 "사실무근"이라며 결백을 호소했다.21일 김영환 지사는 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 최근 불거진 각종 의혹에 대해 해명했다.김영환 지사는 기자회견 서두에 "최근 진행되고 있는 각종 수사에 설명하겠다"면서도 "현재 수사가 진행되고 있는 사안에 대해서는 설명하지 않겠다"고 말했다.그는 국회가 지난 9월 오송참사 국정감사 당시 위증 혐의로 고발한 것에 대해 "영등포 경찰서와 일정을 조율하고 있다"면서 "성실하게 조사를 받겠다"고 했다.지역 건설업자 A씨와 식품제조업자 B씨로부터 금품을 제공받았다는 혐의에 대해서는 "정치를 시작한 이래 단 한 차례의 전과도 없다"며 "금품을 받은 사실이 전혀 없다"고 강조했다.B씨가 운영하는 농업시설에 특혜를 줬다는 의혹에 대해선 "도비로 10원 한푼 지원해준 것이 없다"며 혐의를 부인했다.김 지사는 기자회견의 대부분을 B씨에 대해 특혜가 없었다는 부분을 해명하는 데 할애했다.그는 "지금까지 상황에 대해 정치보복이라고 생각하지는 않는다"면서도 "상황이 계속되면 중대결심을 하겠다"고 말했다.김영환 지사가 결백을 호소했지만, 그에 대한 추가의혹은 늘어나고 있다.21일 <뉴시스>는 "식품제조업체 대표 B씨가 김영환 지사가 소유한 충북 괴산군 청천면 후영리에 소재한 산막 설치‧수리 비용 2000만 원을 댄 정확을 포착하고 관련자 진술 등을 확보하는 것으로 알려졌다"고 보도했다.해당 산막은 2023년 4월 <충북인뉴스>의 보도로 세상에 알려졌다. <충북인뉴스>는 당시 보도에서 김 지사 소유 산막이 관련 법을 어긴 불법 건축물이라고 보도했다. 이후 김영환 지사는 2023년 5월경 건축물 일부를 철거했다.수사를 진행하고 있는 충북지방경찰청 반부패수사대(대장 박용덕)는 지난 20일 오전 괴산 후영리 소재 김영환 지사의 산막에 대해 현장 조사를 진행했다.<연합뉴스>는 "김영환 충북지사가 핵심 피의자 중 한 명인 B씨로부터 수천만 원을 수수한 혐의까지 받는 것으로 확인됐다"고 보도했다.충북경찰청 내에선 김영환 지사에 대한 구속영장 청구 가능성을 높게 보고 있는 것으로 파악됐다.충북경찰청 관계자는 "관련 증거들이 상당수 확보됐다. 금품 수수 액수도 확인되고 있다. 그럼에도 불구하고 김영환 지사는 혐의 사실 전부를 부정하고 있다"며 "사안의 중대성과 증거인멸 가능성이 높아졌다고 볼 수 있는 만큼, 대체적으로 구속영장을 청구해야 한다는 분위기가 높다"고 말했다.현재까지 확인된 김 지사에 대한 혐의는 크게 두 가지다.김 지사는 지난 6월 26일 오전 충북도청 집무실에서 지역 건설업자 A씨로부터 500만 원이 든 돈봉투를 수수한 혐의를 받는다.경찰은 A씨와 지역 업체 대표 B씨가 사전에 250만 원씩 돈을 모와 일본 출장을 떠나는 김 자시에게 전달한 것으로 보고 있다. 이날 오후 김영환 지사는 오후에 청주공항을 이용해 일본 출장을 떠났다.김 지사는 A씨와 만난 사실은 인정하면서도, 돈을 건네받은 사실은 부인하고 있다.또 다른 혐의는 지난 4월 미국 출장과 관련돼 있다.A씨와 B씨, 지역에서 병원을 운영하는 C씨는 출장을 앞둔 김 지사와 괴산군 지역 모처에서 만나 각 200만 원씩 총 600만원을 전달할 것으로 의심받는다.문제는 대가성이다.지역 건설업자 A씨와 B씨는 충북체육단체 관련 직책을 맡고 있다. 이들 단체들은 충북도로부터 예산을 지원받고 있다.B씨의 경우 충북도 예산이 들어간 스마트팜 사업과 '못난이 김치' 사업과 관련돼 있다.한편, 박진희 충북도의원은 20일 저녁 김영환 지사에게 금품을 건넨 것으로 의심받는 A씨의 전화통화 내역 영상 2개를 추가로 공개했다.영상통화에는 A씨가 B씨에게 "지사님에게 전달했더니 '고맙다'고 하더라"라는 내용이 담겨있다.김영환 지사는 21일 기자회견에서 "현재 수사가 진행되고 있는 사안에 대해서는 입장을 밝힐 수 없다"고 했다.