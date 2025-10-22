못 가는 고향 이름 걸고 축구 한판, 이젠 울컥합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"1세대 어르신들에게는 위로를, 2, 3세대에게는 뿌리를 일깨우고 통일의 염원을 다지는 우리 실향민 모두의 축제입니다."

큰사진보기 ▲대통령기이북도민체육대회 입장식 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲미수복경기도민들이 응원하고 있다 ⓒ 이혁진 관련사진보기

"형, 이제는 줄다리기도 마음대로 할 수 없는 나이가 됐어요."

지난 19일 43회 대통령기 이북도민체육대회를 맞아 서울 용산구 효창운동장에 1만여 명 가까운 인파가 모였다. 정경조 행정안전부 이북5도위원회 위원장은 이날 이같이 말하면서 "오늘은 외로움과 시름을 잊고 맘껏 땀 흘리며 한마음이 되자"라고 말했다.향우회들이 고향에서 체육대회를 열듯 이북도민들은 고향 대신 효창운동장에서 운동회를 개최하고 있다. 실향민 2세인 필자는 해마다 10월이면 효창운동장을 찾는다. 이곳에 가면 아버지의 이북 고향 사람들을 볼 수 있다.이날 입장식과 개회식을 보면서 지난날 체육대회의 추억과 상념들이 주마등처럼 스쳐 지나갔다. 초창기에는 이북도민들이 효창운동장을 가득 메울 정도로 참가 열기가 대단했다. 헤어진 가족을 찾지 못해 대통령이라도 만나 설움을 호소하려고 온 사람도 있었다.올해 대회는 조금 특별했다. 해방 80주년이자 6.25 전쟁 75주년이다. 이북도민은 고향을 이북에 둔 실향민들로, 해방 당시 황해도와 평안남북도, 함경남북도, 미수복 경기도, 미수복 강원도 출신에다 북한 이탈주민까지 포함하고 있다. 이북도민은 후손을 포함해 현재 800여만 여명으로 추정된다고 한다.실향민들은 1983년부터 체육대회가 개최되기 전에 도별로 아래로는 시군면 단위로 운동회, 경로잔치, 야유회, 망향제 등 다양한 방법으로 애향 모임을 가졌다. 당시 어른들은 만나면 악수로 부족했다. 반가운 나머지 얼싸 안고 울고 웃었다. 이들은 한번 만남으로 형, 동생, 삼촌으로 불렀다. 이를 보고 자란 자식들도 금세 친해지고 서로 형, 동생으로 지냈다.아버지 고향 모임은 1년에 적어도 3~4번은 있었다. 효창운동장에서 열리는 체육대회는 전국에 흩어진 실향민들이 가장 많이 모이는 곳이다. 평소 보지 못한 고향 사람들을 만날 수 있었다. 지금도 다시 만나 즐거워하는 부모님들 모습이 생생하다.체육대회에서 고향 사람을 찾을 수 있을까 하는 기대감으로 찾는 실향민들이 많았다. 실제 헤어진 가족을 찾는 사람도 봤다. 이들은 서로 가족임을 알아보자 부둥켜안고 울었다. 이 장면은 당시 KBS 여의도 방송국에서 이산가족 찾기 생방송에서 본 감격적인 모습과 흡사했다.실향의 고통과 외로움을 이겨내며 난관을 헤쳐나간 부모 세대는 그 생명력으로 자식들을 키워냈다. 그러면서도 부모들은 "다 너희를 위해 고생했다"라고 말한 적이 없다. "내 고향을 기억하라"라고 강요한 적도 없다. 다만 이북 고향에 남은 가족을 걱정하고 자유 속에서 일궈낸 보람과 성취를 고향에 전하고 싶었다.체육대회가 처음 열릴 때만 해도 필자는 20대 후반, 아버지 고향팀을 대신해 축구와 달리기 등 여러 경기에 참가했다. 상대 팀을 이겨 아버지 고향의 명예와 자존심을 세워드리기도 했다. 그 순간 아버지는 자식이 뛰어 이겼다는 것에 자부심을 느꼈다.필자도 부모님을 따라 여러 모임에 갔다. 그 세월이 50년이 넘었다. 아버지 대를 이어 고향 후배를 자처하는 동생이 말했다.그 말에 잠시 울컥했지만 한편으로는 이렇게라도 응원하는 것이 다행이라 생각했다. 그러나 세월이 흐르면서 이북이 고향이라는 이북도민의 정체성도 희미해졌다. 정체성 약화는 통일과 귀향이라는 염원마저 잃어버릴 위기를 맞고 있다. 내 자식만 해도 할아버지 고향에 대한 인식은 약하다. 이에 후계 세대 육성과 정체성 함양에 대한 이북도민사회의 고민이 깊어지고 있다.필자는 지금도 구순의 아버지가 전하는 고향 이야기를 들을 수 있어 행복한 편이다. 하지만 부끄럽게도 아버지가 느끼는 실향의 아픔을 제대로 위로하지 못하고 있다. 이를 생각하면 자식으로서 죄송할 뿐이다.이제 체육대회에 우리 부모님 세대는 거의 없다. 대부분 돌아가셨기 때문이다. 이 자리는 2~4세대가 참가하고 있다. 체육대회가 실향 후손들을 위한 잔치라고 봐도 무리가 아니다. 손자나 자식 손에 이끌려 온 고령의 실향민들이 운동장에서 뛰는 후손들을 바라볼 때 이를 보는 내 마음도 아리다. 이렇듯 체육대회는 세대를 이어주는 장소다.체육대회에 참가한 이북도민들의 표정은 각자 입은 운동복만큼 화려했다. 잠시지만, 이곳에서 헛헛한 마음을 달랠 수 있고 고향 같은 분위기를 느꼈다는 실향민들이 많았다.이날 체육대회가 끝나갈 무렵 아버지 고향인 미수복경기도가 '종합우승'을 차지했다는 발표가 있었다. 반가운 우승보다 더 흐뭇한 것은 내가 효창운동장에 있다는 사실이다. 가을 하늘에 떠있는 대회 애드벌룬도 이북도민을 환영하듯 춤추고 있었다.