울산시청 마당에서 '청렴미' 벼베기... "공직자들도 청렴하게 한 해 마무리를"

큰사진보기 ▲김두겸울산시장과 시청직원, 농업인, 농협, 시민대표가 21일 울산시청 생활정원 텃논에서 재배한 청렴미를 수확하고 있다 ⓒ 울산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲21일 울산시청 생활정원 텃논에서 재배한 청렴미를 수확한 후 김두겸 울산시장이 탈곡을 하고 있다 ⓒ 울산시 관련사진보기

울산시가 21일, 지난 5월 13일 시청사 내에 모내기한 벼를 5개월 만에 추수하는 '벼베기 행사'를 진행했다.울산시는 지난해 봄부터 "정형화된 조경 공간을 더욱 의미 있는 시청사 환경으로 시민들에게 제공하는 한편 도심 속에서 농사 체험도 하고 우리 먹거리의 소중함을 알림과 동시에 자라나는 아이들이 잊혀가는 우리의 생활양식을 보고 배울 수 있도록"이라며 쌀을 재배하고 있다.울산시청 생활정원에 마련된 215㎡ 규모의 논은 세 구역으로 나눠 찹쌀(142㎡)과 멥쌀(73㎡)이 자라고 있고, 특히 공무원들이 '청렴 씨앗을 심고 키우며 청렴을 실천하는 데 다 함께 노력하자'는 의미에서 '청렴미'라는 이름을 붙여 재배해 왔다.21일 오후 울산시청 생활정원 텃논에서 열린 벼 베기 행사는 김두겸 울산시장을 비롯해 이성룡 울산시의회 의장 등 20여 명이 참석한 가운데 진행됐다.이날 벼 베기 외에 탈곡도 한 김두겸 울산시장은 "청사 내 생활정원에 텃논을 조성해 시민들에게 도심 속 특색 있는 볼거리와 휴식 공간을 제공해 뜻깊다"라며 "올해 유난히 무더웠던 여름을 견디고 잘 자란 벼처럼, 울산시 전 공직자들도 올 한 해를 청렴하게 마무리했으면 한다"라고 말했다.울산시는 벼농사뿐 아니라 수박·참외·호박 등 다양한 작물을 함께 길러 도심 속에서 생명이 자라는 과정을 시민들과 공유해왔다.