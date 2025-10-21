이 대통령 "노동부장관님, 산재 사망사고는 좀 줄었나요?"

취임 이후 줄곧 산업재해 사망사고 줄이기에 관심을 보여온 이재명 대통령이 이번엔 공공부문 산재 사망 사고 책임자들을 엄히 문책하라고 지시했다.
이 대통령은 21일 오후 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의 모두발언이 끝난 뒤 김영훈 노동부장관에게 "장관님, 산재 사망사고는 좀 어떻게 줄어들고 있어요?"라고 물었다.
이에 김 장관이 "뭐, 특별하게 줄어들진 않지만 대형사고들은 계속 (줄어들고 있다)"며 말꼬리를 흐렸다.
그러자 이 대통령은 "매일매일 보고를 받아보는데 공공발주 사업에서도 터무니없는 사망 사고가 발생하는 경우가 있다"고 개탄했다.
이어 '추락 사고'를 예로 들은 뒤 "불의의 교통사고라든지 무너져 깔렸다든지 하는 건 우발적이거나 어쩔 수 없다 해도 떨어질 위험이 있는 장소에서 일하면 위험을 최소화하든지 없애야 하는게 상식 아니냐"며 "안전고리나 안전 매트, 추락방지망 등을 왜 안하는 거냐"고 따졌다.
그러면서 "민간 분야에서는 아직도 (안전)문화가 전환되려면 시간이 걸린다 치더라도 공공 분야에서 그런 일이 벌어진다는 걸 상상할 수 있냐, 있을 수 없는 일"이라고 말했다.
또 "국민이 더 잘 살게 하자고 하는게 공공 분야인데 어떻게 사람을 죽이는 일을 하냐, 하도급 주면 그만이냐"고 반문했다.
김 장관은 "공공 분야에서 그런 충분히 예측 가능한 사고가 났을 땐 기관장 해임을 건의할 수 있도록 기재부(기획재정부)하고 협의해서 법을 개정할 생각"이라고 답했다.
그러자 이 대통령은 "공공 부문에서부터 책임자를 아주 엄하게 문책하라"고 지시했다.
이 대통령은 또 "그렇게 열심히 해봐야 안 바뀐다고 저를 비꼬는 문자도 온다"며 "그러나 최소한 공공분야나 큰 기업은 노력할 것이고, 노력을 하면 줄어들 거라고 생각한다"고 말했다.
'불법 하도급' 단속 등 노력에도...
한편, 고용노동부를 중심으로 정부가 산재 사망 사고 줄이기에 역점을 두고 있지만 사고가 줄어드는 기미가 보이지 않는다.
노동건강연대가 언론에 보도된 노동자의 죽음을 모아 집계한 '이달의 기업살인' 통계를 보면, 산재 사망사고는 지난 6월 60건이었지만 7월 66건, 8월 71건, 9월 82건으로 늘었다.(관련기사 : 50일간 강력 단속했지만...9월에도 82명이 퇴근하지 못했다 https://omn.kr/2fpt6)
노동부가 산재 사고의 가장 큰 원인으로 꼽히는 불법 하도급을 뿌리 뽑기 위해 8월부터 50일간 강력 단속을 실시하는 등 노력이 아직 가시적인 효과를 보지 못하고 있는 것으로 보인다.