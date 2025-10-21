메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
SNT에너지, 미국 벡텔사 우수 공급자상 수상

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

부산경남

한줄뉴스

25.10.21 18:06최종 업데이트 25.10.21 18:06

SNT에너지, 미국 벡텔사 우수 공급자상 수상

원고료로 응원하기
SNT에너지, 미국 벡텔사 우수 공급자상 수상.
SNT에너지, 미국 벡텔사 우수 공급자상 수상. ⓒ SNT에너지

SNT에너지는 세계적인 종합 엔지니어링·건설기업인 미국 벡텔(Bechtel Corporation)이 주최한 '2025 Supply Chain Excellence Award' 행사에서 우수 공급자상을 수상했다고 21일 밝혔다.

AD
이번 행사는 미국 시각 20일 벡텔 본사가 소재한 미국 버지니아에서 8개국 60여개의 기업들이 참석한 가운데 진행되었으며, SNT에너지 김형섭 대표이사가 참석해 크레이그 알버트(Craig Albert) 벡텔 최고운영자 사장(President & COO)으로부터 직접 수상 트로피를 전달받았다.

벡텔은 "SNT에너지는 탁월한 납기 준수 능력과 생산성 그리고 우수한 품질 등을 통해 벡텔의 공급망 효율화에 크게 기여했다"며 "이러한 파트너십이 이번 수상의 주요 요인"이라고 밝혔다.

SNT에너지는 지난 2023년에 벡텔로부터 미국 리오그란데 (Rio Grande) LNG 프로젝트 트레인 1 / 트레인 2 / 트레인 3의 에어쿨러를 수주한 데에 이어 2024년에는 미국 루이지애나 LNG 프로젝트의 에어쿨러를 수주하였다.

#미국

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사가톨릭여성회관 49주년 다큐 <1980, 사북> 상영 31일

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초