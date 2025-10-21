큰사진보기 ▲SNT에너지, 미국 벡텔사 우수 공급자상 수상. ⓒ SNT에너지 관련사진보기

SNT에너지는 세계적인 종합 엔지니어링·건설기업인 미국 벡텔(Bechtel Corporation)이 주최한 '2025 Supply Chain Excellence Award' 행사에서 우수 공급자상을 수상했다고 21일 밝혔다.이번 행사는 미국 시각 20일 벡텔 본사가 소재한 미국 버지니아에서 8개국 60여개의 기업들이 참석한 가운데 진행되었으며, SNT에너지 김형섭 대표이사가 참석해 크레이그 알버트(Craig Albert) 벡텔 최고운영자 사장(President & COO)으로부터 직접 수상 트로피를 전달받았다.벡텔은 "SNT에너지는 탁월한 납기 준수 능력과 생산성 그리고 우수한 품질 등을 통해 벡텔의 공급망 효율화에 크게 기여했다"며 "이러한 파트너십이 이번 수상의 주요 요인"이라고 밝혔다.SNT에너지는 지난 2023년에 벡텔로부터 미국 리오그란데 (Rio Grande) LNG 프로젝트 트레인 1 / 트레인 2 / 트레인 3의 에어쿨러를 수주한 데에 이어 2024년에는 미국 루이지애나 LNG 프로젝트의 에어쿨러를 수주하였다.