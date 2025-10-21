화성ICT생활문화센터 운영 종료... 지역 주민 '발칵'

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

경기 화성시 팔탄면 로얄 엑스에 위치한 화성ICT생활문화센터가 5년 간의 운영을 뒤로하고 문을 닫는다. 이에 화성시 서부권 주민들이 불만의 목소리를 높였다.18일 남양에 사는 A씨는 "화성 서부권역에 문화 인프라가 가뜩이나 부족한데, 그나마 있던 시설조차 대안 없이 문을 닫는다는 소식이 맑은 하늘에 날벼락 같은 소리"라며 불만을 쏟아냈다.화성ICT생활문화센터는 전문 미디어 전시장, 메이커 스페이스, 자율 창제작 공간과 커뮤니티 공간 등 4가지 공간으로 구성된 곳으로 화성시 서부권역 주민들이 이용했던 문화공간이다.지난 2021년 5월 31일 팔탄면 로얄앤컴퍼니 바스 스토어 1층에 화성시 소공인 집적지구 공동기반시설과 화성시 ICT 생활문화센터가 함께 문을 열었다. 민관 협력으로 만들어진 공간으로 국·도·시비를 합쳐 총 22억 원이 투입됐던 시설이다.화성 향남읍·팔탄면·정남면 일대는 평균 22년 이상의 업력을 가진 기술 장인이 많고 기계장비 소공인이 1291개사가 밀집된 곳으로, 2019년 9월 중소벤처기업부로부터 '기계장비 소공인 집적지구'로 선정됐다.공동기반시설엔 레이저가공기, 레이저용접기, 5축 가공기, CNC선반, 3차원 프린터, 3차원 측정기, 평면연삭기, 띠톱기계, 컴프레서 등 공동활용 가공장비와 소공인들을 위한 회의실, 강의실 등을 갖췄다.스마트 기술교육, 경영기술혁신 사관학교 운영, 공동장비 시설 지원 등을 통해 소공인들의 기술역량 강화를 돕는다.소공인집적지구 공동시설 경우 '화성시 도시형 소공인 지원에 관한 조례'를 근거로 지원하는 시설로 해당 시설 계약 완료 이후 팔탄면 인근에 위치한 다른 공장 건물에 임차해서 올해 연말까지 이전할 계획이다.화성 ICT생활문화센터에서는 예술가, 시민, 창업가들을 위한 융복합 교육과 지원 프로그램, 메이커 스페이스 운영, 미디어아트 전시, 예술인 창작지원 공모전 등 기술과 예술이 융합된 다양한 사업이 추진됐다.로얄앤컴퍼니 바스스토어 1층에 함께 입점했던 소공인 집적지구 공동기반시설과는 달리 화성시ICT생활문화센터는 임대차 계약 종료에 따라 사업이 일몰된다.화성시 문화관광국 문화예술과 관계자는 "소공인 공동기반시설은 국도시비가 투입됐던 사업이나, 화성시 ICT 생활문화센터는 100% 시비로 운영됐다. 공간이 없어지면서 이전이 아닌 폐지로 결정됐다"고 말했다.화성시에 따르면 ICT생활문화센터에서 진행됐던 교육 등의 프로그램은 다른 생활문화센터나, 인재육성재단 등에 공유를 해서 이어갈 수 있도록 조치했다.화성시ICT생활문화센터는 개관 당시 리모델링비용에 7월, 연 운영비 약 10억여 원 정도 들었다. <화성시민신문> 취재 결과 화성시는 서부권역에 생활문화센터 기능을 할 공간 마련을 추진 중이다.화성시 문화예술과 관계자는 21일 <화성시민신문>에 "생활문화센터 폐지와 관련해 기존 유휴 부지를 활용해 서부권역 생활문화센터의 역할을 할 수 있는 공간을 알아보고 있는 중이다. 아직 확정된 사안이 아니라 공식적인 발표는 어렵지만, 결과가 나오는 데로 공유하겠다"고 설명했다.