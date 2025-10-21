메뉴 건너뛰기

'충북 진보교육감 단일후보 추진위'에 강창수·김성근 등록

사회

25.10.21 15:52최종 업데이트 25.10.21 15:52

'충북 진보교육감 단일후보 추진위'에 강창수·김성근 등록

추진위, 22일 오전 11시 기자회견 통해 향후 일정 공개 11월 중순 '추대 단일화', 12월 말 경선 통한 단일화

왼쪽부터 강창수 전교조 전 충북지부장, 김성근 충북교육청 전 부교육감.
왼쪽부터 강창수 전교조 전 충북지부장, 김성근 충북교육청 전 부교육감. ⓒ 충북인뉴스

강창수 전교조 전 충북지부장과 김성근 충북교육청 전 부교육감이 '충북민주진보교육감 단일후보 추진위원회(이하 추진위)' 후보자로 등록했다.

추진위는 11월 중순까지 추대를 통한 단일화를 과정을 진행하고, 추대를 통한 단일화가 실패할 경우, 12월 말까지 후보자가 동의하는 경선방식으로 단일화를 추진한다는 계획이다.

추진위는 오는 22일 오전 11시 기자회견을 열고 후보자 공개 및 향후 일정을 알릴 방침이다.

추진위 관계자는 "추대방식이 실패할 경우 경선 룰은 충북지역에 맞게, 또 후보들간의 합의를 통해 정해질 수밖에 없다"며 "어째튼 이 두 분은 저희와 끝까지 갈 것으로 생각하고 있다"고 말했다.

앞서 추진위는 "모두가 차별 없이 배우고 입시경쟁을 넘어 협력하고 성장하는 교육 과도한 경쟁과 평가가 아닌 삶의 방향을 찾는 방향으로 대전환해야 한다"며 진보교육감 당선을 위한 활동에 돌입했다. 진보교육계 후보자들의 단일화를 통해 내년 충북교육감 선거에서 진보교육감 당선을 목적으로 한다.

현재 진보 교육계 교육감 후보로는 강창수 전 지부장과 김성근 전 부교육감, 조동욱 전 충북도립대 교수, 남기현 충청대 교수 등 4명이 거론되고 있다.

조동욱 전 교수는 추진위가 아닌 다른 진보시민단체와 선거에 임한다는 계획이다. 보수교육계에서는 윤건영 현 교육감과 김진균 청주시체육회장 등이 거론되고 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

