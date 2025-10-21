충북교육단체들, 선관위에 윤 교육감 조사 신고서 제출

큰사진보기 ▲충북교육연대는 21일 충북선거관리위원회에 윤건영 충북교육감의 엄정한 수사와 조사를 촉구하는 신고서를 제출했다.(충북교육연대 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북의 교육단체들이 충북선거관리위원회에 윤건영 충북교육감의 엄정한 수사와 조사를 촉구하는 신고서를 제출했다.전교조 충북지부, 충북교육발전소 등 충북의 20여 개 단체가 소속되어 있는 충북교육연대는 21일 오전 10시 충북선거관리위원회에 '윤건영 충북교육감 공직선거법 위반행위에 대한 신고서'를 제출했다.앞서 윤건영 교육감은 윤현우 충북체육회장(S건설사 대표)으로부터 골프와 한우 접대를 받았다는 지적이 있었다. 이에 윤 교육감 측은 "개인 차량을 이용했고, 현금으로 결제한 사적 친목 모임이었다"라고 해명했다.그러나 지난 9월 29일 충북도의회 박진희 도의원은 기자회견을 열고, 도교육청 정무비서의 차량을 이용한 수행 정황과 윤 회장이 경영하는 건설사 법인카드로 결제한 정황을 폭로했다.이에 도교육청은 설명자료를 내고, "정무비서가 개인 자격으로 동행했다"며 정무비서와 그의 개인차량 이용을 인정하면서도 "체육회장과는 사적인 친분으로 골프를 쳤을뿐 법적으로 문제가 될 처신을 하지 않았다"고 밝혔다.한편 윤현우 회장은 해명하는 자리에서 "윤 교육감 등 참석자들이 저녁 식사 장소로 이동하며 각자 현금 20만 원씩 거둬 전달했다. 만찬은 자신이 아닌 윤 교육감이 계산했다"고 밝혔다. 윤 교육감의 공직선거법 위반 행위 의혹을 제기한 것이다.충북교육연대는 "윤현우 회장의 발언은 공직선거법 위반 가능성에 대한 새로운 의혹을 불러일으키고 있다"며 신고서 제출 배경을 설명했다.이어 "충북교육청은 긴 추석 연휴 이후까지도 명확한 입장이나 공식 해명을 내놓지 않고 있다"며 "윤 교육감의 신속하고 명확한 해명을 촉구한다"고 밝혔다.또 청주지검의 엄정한 수사와 선관위의 즉각적인 조사를 요구하며, "향후 확인된 사실에 따라 책임 있는 조치가 이뤄질 때까지 끝까지 진상 규명에 나설 것"이라고 밝혔다.