충북교육단체들, 선관위에 윤 교육감 조사 신고서 제출

충북의 교육단체들이 충북선거관리위원회에 윤건영 충북교육감의 엄정한 수사와 조사를 촉구하는 신고서를 제출했다.
전교조 충북지부, 충북교육발전소 등 충북의 20여 개 단체가 소속되어 있는 충북교육연대는 21일 오전 10시 충북선거관리위원회에 '윤건영 충북교육감 공직선거법 위반행위에 대한 신고서'를 제출했다.
앞서 윤건영 교육감은 윤현우 충북체육회장(S건설사 대표)으로부터 골프와 한우 접대를 받았다는 지적이 있었다. 이에 윤 교육감 측은 "개인 차량을 이용했고, 현금으로 결제한 사적 친목 모임이었다"라고 해명했다.
그러나 지난 9월 29일 충북도의회 박진희 도의원은 기자회견을 열고, 도교육청 정무비서의 차량을 이용한 수행 정황과 윤 회장이 경영하는 건설사 법인카드로 결제한 정황을 폭로했다.
이에 도교육청은 설명자료를 내고, "정무비서가 개인 자격으로 동행했다"며 정무비서와 그의 개인차량 이용을 인정하면서도 "체육회장과는 사적인 친분으로 골프를 쳤을뿐 법적으로 문제가 될 처신을 하지 않았다"고 밝혔다.
한편 윤현우 회장은 해명하는 자리에서 "윤 교육감 등 참석자들이 저녁 식사 장소로 이동하며 각자 현금 20만 원씩 거둬 전달했다. 만찬은 자신이 아닌 윤 교육감이 계산했다"고 밝혔다. 윤 교육감의 공직선거법 위반 행위 의혹을 제기한 것이다.
충북교육연대는 "윤현우 회장의 발언은 공직선거법 위반 가능성에 대한 새로운 의혹을 불러일으키고 있다"며 신고서 제출 배경을 설명했다.
이어 "충북교육청은 긴 추석 연휴 이후까지도 명확한 입장이나 공식 해명을 내놓지 않고 있다"며 "윤 교육감의 신속하고 명확한 해명을 촉구한다"고 밝혔다.
또 청주지검의 엄정한 수사와 선관위의 즉각적인 조사를 요구하며, "향후 확인된 사실에 따라 책임 있는 조치가 이뤄질 때까지 끝까지 진상 규명에 나설 것"이라고 밝혔다.
