경기도의회 여·야 한목소리 "지방 의회법 만들어야"

큰사진보기 ▲경기도의회 '제385회 임시회 제2차 본회의' 모습. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

AD

경기도의회 여·야 대표가 21일 국감을 준비 중인 국회 행정안전위원회 더불어민주당 소속 신정훈 위원장을 찾아 지방의회 제도개선을 위한 '지방의회법 제정 건의안'을 전달했다.건의안은 최종현 더불어민주당 대표 의원과 백현중 국민의힘 대표 의원이 함께 전달했다. 건의안을 전달하는 자리에 민주당에서는 전자영 수석대변인이, 국민의힘에서는 이용호 총괄수석부대표와 이한국 수석정책위원장, 임상오 안전행정위원장 등이 배석했다.건의안에 담긴 주요 내용은 지방 의회법 제정 촉구와 행정안전부 지방 의회국 신설, 국회 산하 광역의회 법령 자문위원회 신설, 지방의회 자체 감사기구 설치, 정책지원관 정수 확대(1의원 1지원관)와 별정직 보좌관제로 전환 등이다.최종현 대표의원은 국회 산하 광역의회 법령 자문위원회와 행정안전부 지방의회국 신설 필요성을 특히 강조했다. 그러면서 "자치분권의 완성은 지방의회법 제정으로 지방의회가 지방자치의 한 축으로 제대로 일할 수 있게 하는 데서부터 시작한다"며 "지방 의회법 제정을 위해 소관 상임위원회인 행정안전위원회가 적극 나서달라"고 말했다.또한 "국회와 광역의회 간 정책협의 채널 개설을 위한 국회 산하에 광역의회 법령 자문위원회 신설하고, 지방의회의 지속적인 제도 개선과 세부지침 운영을 위한 실무기구로서 지방의회국도 설립해야 한다"고 강조했다.신정훈 위원장은 건의서 내용에 대해 "임기 내에 처리할 수 있도록 적극 검토하겠다"고 화답했다.