"외압, 독립성 짓밟아"... 안호영 발언에 새만금행동이 반발한 이유

AD

큰사진보기 ▲국정감사를 진행하는 안호영 위원장 ⓒ 국회티비 화면 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언중인 김성환 환경부 장관 ⓒ 국회티비 화면갈무리 관련사진보기

기후부는 국토부의 하수인이 아니다. 10월 17일, 새만금신공항백지화공동행동이 발표한 성명서는 단호했다. 안호영 국회 기후에너지환경노동위원회 위원장(아래 안위원장)의 발언을 두고 "명백한 부처 외압이자 환경행정의 독립성을 짓밟는 행위"라며 강하게 반발했다.논란은 지난 10월 14일 열린 국정감사 자리에서 불거졌다. 안 위원장은 김성환 기후부(아래 김 장관)장관에게 "새만금신공항이 성공적인 친환경 공항으로 정착할 수 있도록 해야 한다"며 "기후부가 국토부와 적극적으로 소통하고 협조해야 한다"고 발언했다. 언뜻 보면 협조 요청처럼 들리지만, 이는 사실상 환경부의 독립적 심의 기능을 정치적으로 압박한 발언이라고 생각한다.새만금신공항은 현재 전략환경영향평가 위법 판결을 받고 사업이 중단된 상태다. 법원은 올해 3월, 전략환경평가 단계에서 조류충돌위험을 회피하지 않은 것은 위법이라며 사업계획의 재검토를 명령했다. 그런데 국회의 환경 상임위원장이 오히려 기후부에 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 협조할 것을 요청하고 있는 것이다. 법원마저 위법으로 판단한 사업에 대해 행정부를 압박해 밀어붙이려는 행태는 월권이자 권력남용이 될 수 있다.안 위원장은 "전략환경평가에서 조류충돌위험이 낮게 평가됐지만, 구체적 저감 대책은 본 환경영향평가 단계에서 마련하면 된다"고 주장했다. 그러나 이는 전략환경평가 제도의 근본 취지를 몰각시키는 발언이다. 국제민간항공기구(ICAO)와 국내 '환경영향평가법'은 모두 "입지 타당성 단계에서 환경적으로 부적절한 지역은 배제해야 한다"고 명시한다. 조류충돌 위험이 높은 지역은 애초에 공항 입지에서 제외되어야 한다는 것이다.새만금신공항 예정지인 수라갯벌은 동아시아-호주 철새이동경로(EAAF)의 핵심 중간 기착지로, 멸종위기종과 법정보호종이 다수 서식한다. 그런데도 국토부는 이 지역의 조류충돌 위험을 축소·누락했고, 법원은 이를 명백한 절차 위반으로 판결했다. 안 위원장의 발언은 이러한 판결과 과학적 사실을 정면으로 부정하는 듯하다. 계획 수립 이후의 단계에서는 입지 변경이나 저감 대책으로 조류충돌을 예방할 수 없다. 전략환경평가 단계에서 회피하지 않은 것은 명백한 직무태만인 것이다. 이는 단순히 의견 차이가 아니다.또, 법원은 판결문에서 "13km 떨어진 대체 서식지로 새들이 옮겨간다는 계획은 비현실적이며, 법정보호종의 포획·이주는 현행법상 불법"이라고 명시했다. 즉, 국토부가 내세운 대체서식지나 탐지 레이더 대책은 과학적 근거가 없는 보여주기식 주장에 불과하다.실제로 생태학자들 역시 조류는 단순히 공간을 옮기는 존재가 아니라, 먹이망과 습지 생태계의 복잡한 상호작용 속에 살아가는 생명체라고 설명하고 있다. 인공습지 몇 개를 만들어 새를 이주시키겠다는 발상은 과학 이전의 환상에 불과하다. 국토부조차 재판 과정에서 "조류충돌위험을 완전히 저감하면서 동시에 조류를 보호하는 대책을 마련하는 것은 현실적으로 불가능하다"고 인정했다.안 위원장은 "새만금신공항은 전북의 유일한 하늘길이자 균형발전의 상징"이라고 강조했다. 개발 만능주의와 구시대적인 패러다임을 여전히 고수하고 있다는 비판이 나오는 이유다. 전북에는 이미 군산공항이 존재한다. 게다가 수라갯벌이 창출하는 연간 생태적 가치(870억 원)는 신공항이 예상하는 경제효과보다 훨씬 크다고 본다. 한국교통연구원과 감사원의 보고서에서도 지방공항의 과잉 공급과 이용률 저하가 지속적으로 지적되어 왔다.실제로 무안, 양양, 울릉, 사천 등 다수의 지방공항이 이용률 10% 미만으로 적자 운영 중이다. 새만금신공항 또한 연간 200억 원의 적자가 예상된다. 균형발전이라는 이름으로 시작한 개발이 지역 재정 부담으로 돌아오는 사례는 너무나 많다. 새만금 신공항은 환경과 경제 모두를 잃는 결과가 될 것이다.조류충돌 위험이 단 1%도 남지 않도록 할 수 있도록 노력해야 하는 것이 기후에너지환경부와 환노위가 가져야 할 태도이다. 새만금신공항 예정부지 수라갯벌은 물론 불과 7km 떨어진 서천갯벌은 유네스코 세계자연유산으로 등재된 핵심 조류 서식지다. 세계자연보전연맹(IUCN)은 최근 발표한 '제4차 세계유산전망보고서(2025)'에서 새만금신공항을 한국 갯벌 세계유산을 높은 수준의 위협(High Threat)으로 규정했다.더욱이 이번 논란의 부처 간 견제와 균형의 붕괴를 주장하는 것과 다름 아니다. 환경영향평가 제도는 사업을 추진하는 부처가 제출한 계획의 환경적 타당성을 독립적인 심의기관이 검토하는 구조로 설계되어 있다. 이는 행정부 내부의 최소한의 견제 장치다. 그런데 국회의 상임위원장이 이 균형에 정치적 압력을 행사한다면, 환경정책의 독립성과 객관성은 유지될 수 없다.새만금신공항처럼 논란이 큰 사업일수록, 기후부는 법과 과학에 근거해 평가해야 한다. 만약 환경영향평가 과정에서 문제가 있다면, 그 책임은 사업주체인 국토부가 져야 한다. 기후부는 국토부의 잘못된 평가를 바로잡는 기관이지, 잘못된 평가를 보완해주는 '하수인'이 아닌 것이다. 사업부지가 부적절하다면 부지를 바꾸는 것이 원칙이며, 환경적 문제가 명백히 드러났다면 사업 재검토가 이뤄져야 한다.김성환 장관은 이날 질의에 "긴밀히 협의하겠다"는 답변을 내놓았다. 기후부 장관이 해야 할 말은 '친환경 공항은 불가능하다'는 사실이다. 새만금의 경우 생태적가치와 환경영향평가 과정의 문제들을 국토부가 보완해야 한다는 말이었다. 신공항 건설 자체가 생태학살이며, 세계유산의 탁월한 보편적 가치를 훼손할 수밖에 없다는 점을 명확히 밝히는 것이 기후부 스스로의 존재 이유를 증명하는 말이라고 생각한다. 하지만 김 장관은 협의라는 말로 일을 추진하는 환경부공무원들에게 부적절한 메세지를 남겼다.새만금신공항백지화공동행동은 이런 태도에 성명을 통해 다음과 같이 촉구했다. '기후부에 부당한 외압을 가한 안호영 위원은 환노위 위원장직에서 즉각 사퇴하라. 새만금신공항에 대한 거짓 정보로 국민을 호도한 데 대해 사과하라'.새만금신공항 논란은 단지 한 지역의 개발 갈등이 아니다. 이것은 지금 대한민국의 환경정책이 과학과 법의 원칙을 따를 것인가, 아니면 정치적 압력과 개발 논리에 굴복할 것인가를 가르는 분기점이다. 환경의 독립성, 부처 간 견제와 균형, 그리고 과학적 판단의 존중 이 세 가지를 지키지 못한다면, 친환경 공항이라는 말은 더 이상 웃음거리조차 되지 못할 것이다.