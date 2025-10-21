이 대통령 "주식 최고가 갱신 당연"... 부동산 투기 철저 차단 지시

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 김경년 관련사진보기

이재명 대통령이 연일 사상 최고가를 갱신하고 있는 주식 시장을 긍정적으로 평가하고, 합리적인 투자 문화 정착을 위해 부동산 투기 차단에 총력을 기울일 것을 지시했다.이 대통령은 21일 오후 용산 대통령실에서 열린 제46차 국무회의에서 "어제 코스피 지수가 사상 최초로 3800선을 넘어서고 오늘도 사상 최고가를 갱신하고 있다"며 "주식 시장이 정상화 흐름을 타고 있다"고 말했다.이어 "이게 특별한 엄청난 성과가 있어서라기보다는 당연히 있어야 할 자리로 되돌아가는 중"이라며 "여기에 정책 효과가 더해지고 실질적인 성과가 나면 더 나은 결과가 생길 수 있을 것으로 보여진다"고 말했다.이 대통령은 그러면서 "(주식시장 활성화가) 비생산적인 분야에 집중됐던 과거의 투자 방식에서 벗어나 국민들의 자산 증식 수단이 차츰 다양화·견실화되는 과정"이라면서 "아직도 가야 할 길은 멀다. 생산적 금융으로 전환 추세가 더 굳건히 뿌리내리려면 일관되고 실효성 있는 정책을 통해서 우리 사회 전체의 인식을 바꿔야 한다"고 강조했다.그는 특히 "이를 위해서는 가용한 정책 수단 역량을 집중 투입해서 경고등이 켜진 비생산적 투기 수요를 철저하게 억제해야 한다"며 "그래야만 합리적이고 지속 가능한 투자 문화가 정착되고 이를 바탕으로 경제 산업과 국민 자산의 동반 성장이 실현될 수 있을 것"이라고 말했다.이 대통령이 말하는 '비생산적 투기 수요 억제'는 최근 서울 지역을 중심으로 일고 있는 부동산 급등 현상을 보이는 가운데, 주식 시장의 자금이 부동산 투기쪽으로 흘러드는 것을 막야야 한다는 의미로 해석된다.이 대통령은 이어 "의료 대란으로 발령된 보건의료 위기경보 심각 단계가 어제 해제됐다"며 " 이로써 장기간 이어진 비상 진료 체계가 1년 8개월 만에 끝났다"고 선언했다.그는 "어려운 여건에도 묵묵히 환자의 곁을 지킨 현장 의료진 119 구급대원을 비롯한 모든 공직자 여러분께 깊이 감사드리며, 큰 불편을 겪으신 우리 국민 여러분께도 감사와 함께 송구하다"고 말했다.그러면서 "국민의 생명과 직결된 사안을 충분한 정책적 고려나 협의 없이 일방적으로 밀어붙인 탓에 그간 국민이 입은 피해가 이루 말할 수 없이 컸다"며 "관계 부처는 다시는 이런 우를 범하지 않도록 소통과 참여, 신뢰를 바탕으로 지역 필수 공공의료 강화 로드맵 마련에 나서달라"고 주문했다.이 대통령은 "의료 개혁은 필요하다"고 전제한 뒤 "이로써 의료 개혁이 좌절되거나 포기하는 것이 아니라 이제 새로운 토대 위에서 합리적인 방향으로 의료 개혁을 다시 준비해야 한다"고 말했다.그러면서 "충분한 공론화 과정을 거쳐서 합리적인 방안을 마련하고 안정적이고 지속적으로 추진해 나가야겠다"며 해당 주체들의 소통을 통한 개혁을 강조했다.이 대통령은 마지막으로 가을에 들어서며 전국적으로 치러지고 있는 지역 축제와 행사들을 거론하며 안전 사고에 대한 각별한 주의와 대처를 당부했다.