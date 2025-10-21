울산 동구의회 " 방사청, HD현대중공업 수주 기회 박탈 말아야"

큰사진보기 ▲울산 동구의회 의원들이 21일 방사청이 HD현대중공업에 대한 보안감점 기간을 연장한 것을 철회하라고 촉구하는 결의문을 채택했다. ⓒ 울산동구의회 관련사진보기

"HD현대중공업은 울산 동구에 본사를 둔 지역 경제의 핵심 기업으로 수천 명의 직접 고용과 수만 명의 연관 산업 고용을 견인하고 있다. 방사청의 보안감점 연장 조치는 임박한 차세대 한국형 이지스 구축함(KDDX) 사업 수주 경쟁에 심각한 위협이 될 수밖에 없다."

울산시 동구의회가 21일 제231회 임시회를 열고 'HD현대중공업 보안감점 기간 연장 철회 촉구 결의안'을 만장일치로 채택하며 이같이 밝혔다.국민의힘 4명, 더불어민주당 2명, 진보당 1명 등 7명으로 구성되어 있는 울산 동구의회 여야가 모처럼 한 목소리로 방위사업청(방사청) 결정 철회를 요구한 것은 조선업을 주력산업으로 하는 이 지역 경제에 대한 우려 때문이다.그동안 긴 조선산업 불황을 겪은 후 이제 막 도약하려는 시점에서 방사청의 이번 보안감점 적용 기간 연장이 지역경제에 찬물을 끼얹을 것이라는 우려가 나오고 있는 것.앞서 방사청은 7조 8000억 원 규모의 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업자 선정을 앞두고 지난 9월 30일 HD현대중공업 보안사고에 대한 '보안감점 적용 기간'을 올해 11월에서 내년 12월까지로 1년 이상 연장하기로 했다. 이에 지역에서는 "경쟁사가 유리하게 되는 것 아니냐"는우려가 나왔다.울산 동구 의회는 결의문에서 "방위사업청은 동일 사건에 대해 최초 형 확정일을 기준으로 3년간 보안감점 조치를 부여한다는 기준과 입장을 손바닥 뒤집듯이 바꿔 행정의 신뢰성을 스스로 훼손했다"며 "HD현대중공업이 받아 온 형사처벌과 행정 제재에 추가로 불이익을 주는 이중 제재 논란도 제기되고 있다"고 지적했다.그러면서 "신규 수주 기회 박탈로 이어지게 된다면 이는 지역의 고용 안정과 경제 활성화에도 악영향을 미치게 될 것"이라고 우려했다.울산동구의회는 "방위사업청은 이번 보안감점 연장 결정을 행정의 신뢰와 정책의 일관성 측면에서 전면 재검토해야 한다"며 "지역 경제와 국가 안보를 균형있게 고려한 공정하고 일관성 있는 행정 판단 기준을 확립하고 이를 엄격히 준수해야 한다"고 촉구했다.