[진주] 막내린 시월축제, 내년 위해 개선할 사항은?

진주환경운동연합, 시월축제 현자 조사 결과.

경남 진주에서 4~19일 사이 2주 동안 진주남강유등축제, 개천예술제 등 여러 시월 축제를 벌인 가운데, 환경‧시민단체들은 '일회용품 사용'과 '바가지 요금' 등 일부 드러난 문제점을 지적하며 내년에 보다 나은 축제를 위한 개선을 촉구했다.21일 진주환경운동연합은 "1회용품 사용 규제와 다회용기 사용의 실효성 있는 환경정책이 필요하다"라고, 진주시민공익감시단은 "노점 관리감독·편의시설 개선을 촉구한다"라고 제시했다.진주환경운동연합은 "16일간 축제에서 '환경' 부문 점수를 진주시가 어떻게 평가하고 있는지 사뭇 궁금하다"라며 여러 지적을 했다.진주환경운동연합 회원들이 축제 기간동안 현장을 돌며 행사장 내 환경 전반을 조사했다는 것이다.현장 조사에서는 "종이 소망등이 쓰레기가 되어 곳곳에 버려져 있었고, 이 위로 다른 음식 쓰레기들도 버려지고 있었다", "모든 쓰레기가 일반쓰레기로 버려지고 있는 것은 축제에서 개선해야 할 문제이다", "출입구 쪽 쓰레기통이 없어 방치된 쓰레기들로 인해 행사장이 지저분해 보여서 보기 안 좋았다"라는 지적이 있었다.또 "쓰레기 바스켓이 있어 길거리에는 쓰레기 없이 깨끗했다", "축제장과 인접한 주택가 골목에 축제 쓰레기로 인한 주민 불편을 호소하는 목소리를 직접 들었다", "다회용기 사용을 한다고 되어있지만 제대로 지켜지지 않았다", "쓰레기 분리배출이 하나도 지켜지지 않았다"는 의견이 있었다.이 단체는 "축제 현장 모니터링 결과, 재활용품에 대한 분리배출을 따로 하지 않고, 모든 쓰레기를 일괄 한 곳에 버리고 있었다"라며 "이것은 플라스틱, 캔, 종이 등 분리배출에 익숙한 시민들을 순간 머뭇거리게 했다. 가장 규모 있는 지자체 행사에서 시민 의식의 붕괴를 가져왔다. 쓰레기를 버리는 곳에는 플라스틱, 캔, 종이 정도는 분리배출 할 수 있게 해야 한다. 이는 폐기물 처리방식의 기본이다"라고 설명했다.1회용기가 아닌 다회용시 사용을 강조한 이들은 "진주성 맞은편 푸드코트 구간의 한 업체는 포장이 아니면 무조건 다회용기를 사용하라고 들었다고 했고, 진주성 쪽 다른 구간은 무조건 포장용기에 주고 있었다"라며 "다회용기의 대여·반납 시스템의 효과를 높이기 위해 업체 측과 공유할 명확한 사용 지침이 필요하다"라고 제시했다.진주환경운동연합은 "진주시 축제에는 1회용품 사용 규제와 다회용기 사용의 실효성 있는 환경정책이 필요하다. 2026년 진주시 축제의 환경 콘텐츠를 기대해 본다"라고 밝혔다.진주시민공익감시단은 논평을 통해 "성황리에 막을 내린 진주 10월축제가 바가지 요금과 시민 불편 문제가 드러났고, 축제는 성공했지만 노점 관리감독 부실과 시민 편의 미비가 드러났다"라며 개선을 촉구했다.축제장 일부에서 소통 부재와 불편 사례가 노출됐다는 것이다. 진주시민공익감시단은 "노점상 금지구역에서 일부 노점이 어묵 개당 5000원을 팔아 지역언론에 보도됐다"라며 "허가받지 않은 노점에 대한 진주시의 적극적 관리감독이 필요하다"라고 지적했다.또 이들은 "소통 부재의 문제로 떠올랐다. 10월 4일 불꽃놀이 후 부교 제한이 언제 풀리는지 안내가 없어 경기도에서 온 관광객이 화를 낸 사례가 발생했다"라고 설명했다.편의시설 접근성도 미흡한 지점이 있었다고 한 이들은 "코리아드라마페스티벌 부스 맞은편 부교에서 화장실로 가려면 식당 부스를 돌아서 가거나 식당 부스를 통과해야 했다"라며 "우리는 '다른 부교처럼 직통 길을 만들어야 한다'라고 제안했다"라고 밝혔다.진주시민공익감시단은 "세계 먹을거리 부스 운영방식도 도마에 올랐다. 단체만 신청할 수 있도록 자격을 제한해 공정성 논란이 일었다"라며 "우리는 '위생관리를 이유로 단체만 가능하게 한 것은 진주시의 관리감독 책임을 단체에 떠넘기는 것이다. 개인 신청도 허용해야 한다'라고 밝혔다"라고 전했다.진주시민공익감시단은 "관광객 편의를 위해 진주시민에게 축제장 셔틀버스 탑승 자제를 권고하고 공공자전거 이용시간을 단축한 조치를 강하게 비판했다"라며 "진주시민과 관광객 모두가 축제를 즐길 수 있어야 한다"라고 밝혔다.