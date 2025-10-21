다카이치, 일본 총리 선출... 헌정 사상 첫 여성 총리

큰사진보기 ▲2025년 10월 21일, 일본 도쿄에서 열린 중의원 임시국회에서 다카이치 사나에가 일본의 새 총리로 선출되자 의원들이 박수를 보내고 있다. (AP 사진/Eugene Hoshiko) ⓒ 연합뉴스 = AP 관련사진보기

일본 집권 자민당 다카이치 사나에 총재가 총리로 선출됐다.일본 공영방송 NHK에 따르면 다카이치 신임 총리는 21일 오후 개회한 임시국회 중의원(하원) 본회의에서 진행된 총리 지명선거 1차 투표에서 전체 465표 중 과반(233표)인 237표를 획득했다.뒤이어 치러진 참의원(상원) 선거에서는 전체 236표 중 123표를 얻으면서 입헌민주당의 노다 요시히코 대표(44표)를 제쳤다.이로써 다카이치 총리는 일본이 1885년 내각제를 도입해 이토 히로부미가 초대 총리를 맡은 이후 제104대 총리이자 사상 첫 여성 총리에 올랐다. 그는 이날 나루히토 일왕으로부터 임명장을 받은 뒤 새 내각을 발표한다.중의원 10선과 경제안보담당상, 총무상, 자민당 정무조사회장 등을 지낸 다카이치 총리는 일본 정계에서는 드문 비세습 여성 정치인이다.이시바 시게루 전 총리가 퇴임을 선언하면서 지난 4일 치러진 자민당 총재 선거에서 다카이치 총리는 당내 보수층의 지지를 얻으며 강력한 라이벌이던 고이즈미 신지로 전 환경상을 꺾고 당권을 잡았다.다카이치 총리는 이날 선거에 앞서 열린 자민당 의원총회에서 "중·참의원에서 모두 과반 의석이 없는 어려운 상황이지만, 제1당에 주어진 책임을 무겁게 받아들여 반드시 국정을 이어가야 한다"라고 밝혔다.앞서 1996년부터 자민당과 26년간 연립해 온 공명당이 지난 10일 결별을 선언하자 다카이치 총리는 새로운 연정 수립을 추진해 왔고, 강경 보수 성향의 일본유신회와 손을 잡았다.다카이치 총재와 유신회 요시무라 히로후미 대표는 전날 연정 수립을 위한 합의서에 서명했다. 양당은 "일본이 안팎으로 어려운 상황에 있는 가운데 국가관을 공유하고 안정된 정권을 만들어 국난을 돌파하며 '일본 재기'를 도모하는 것이 무엇보다 중요하다고 판단해 '일본의 저력'을 믿고 전면 협력하기로 했다"라고 밝혔다.그러면서 오사카 부(副)수도 지정, 사회보험료 인하, 국회의원 정원 10% 축소 등을 합의서에 담았다. 다만 이견이 있는 기업·단체 후원금 폐지는 협의를 지속해 다카이치 총재 임기인 2027년 9월까지 결론 내기로 했다.오사카의 자민당계 의원들이 시작한 유신회는 2013년 중의원 선거에서 54석을 획득하며 돌풍을 일으켰지만, 이합집산을 반복하면서 독자 노선을 취하기 어려워지자 집권 자민당과 손을 잡기로 했다.요시무라 대표는 "서로 생각이 다른 면이 있을지도 모르지만, 자민당과 함께 국난에 맞서 앞으로 나아가는 정치를 하고 싶다"라고 밝혔다.극적인 연정 수립으로 정권을 잡았으나, 자민당과 유신회의 의석을 합해도 여전히 소수 여당에 그쳐 다카이치 총리의 국정 운영은 순탄치는 않을 것으로 전망된다.중의원의 경우 자민당 196석, 유신회 35석으로 과반인 233석에 2석 모자란다. 참의원에서는 자민당 101석, 유신회 19석으로 과반인 125석에는 5석 부족하다. 이 때문에 정책 추진을 위해서는 야당들의 협조가 필수적이다.자민·공명 연정과 달리 유신회가 자당 의원이 입각하지 않는 이른바 '각외(閣外) 협력' 형태로 연정에 참여하는 것도 한계로 지적된다.<요미우리신문>은 "유신회가 다카이치 총재의 입각 요청을 거절한 것은 서로 합의한 정책이 실현되기 어려울 것으로 예상하고 발을 빼려는 의도"라며 자민당이 당장의 정권 유지를 위해 유신회의 무리한 요구를 받아들였다고 분석했다.다카이치 내각이 출범하면서 이시바 시게루 내각 체제에서 협력 기조가 이어졌던 한일관계에도 변화가 생길지 주목된다.극우 역사관의 다카이치 총리는 일본군 '위안부'와 강제징용 문제를 부인해 왔고, 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사도 정기적으로 참배해 왔다.1995년 중반 일본의 과거 식민지 지배와 침략 전쟁을 사죄하며 반성한 무라야마 도미이치 당시 총리의 담화를 '자학사관'이라고 비판하기도 했다.다카이치 총리는 지난 17∼19일 진행된 야스쿠니신사 가을 예대제 기간에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 일본 방문, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등을 앞두고 일단 외교 갈등을 피하기 위해 참배를 보류했다.다만 어떤 직책에 맡더라도 참배를 계속하겠다고 공언한 바 있고, 보수층 결집을 위해 2013년 12월 아베 신조 전 총리처럼 불시에 야스쿠니신사를 찾을 수 있다는 관측도 나온다.