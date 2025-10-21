민주당 창원시의원단 '홍남표 시정 탈-위법 의혹 규명' 나서

큰사진보기 ▲더불어민주당 창원시의원단, ‘홍남표 시정 탈법·위법 의혹 규명을 위한 특별조사위원회’ 구성. ⓒ 윤성효 관련사진보기

더불어민주당 창원시의원단(대표 김묘정)은 21일 '홍남표 시정 탈법·위법 의혹 규명을 위한 특별조사위원회'(아래 조사특위)를 구성했다.이들은 "홍남표 전임 시장 재임 시절 드러난 각종 탈법·위법 의혹과 무리한 감사·소송으로 인해 창원시가 지속적으로 불이익을 당하고 있는 상황을 바로잡기 위해 조사특위를 구성했다"라고 밝혔다.조사특위에는 김묘정 원내대표, 진형익 원내사무국장, 이우완 민생국장, 백승규 의원, 문순규 의원, 전홍표 의원 등으로 구성되었다.민주당 의원들은 "그동안 홍남표 시정에서 추진된 진해웅동지구 소송, 로봇랜드 소송, 마산해양신도시 소송, 액화수소 채무부존재확인 소송 등 주요 대형 사업 소송에서 창원시가 잇따라 패소하며 막대한 행정적·재정적·정치적 손실을 입고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다.이어 "이는 단순한 소송 패소를 넘어, 시정의 책임 회피 및 방임, 무리한 감사, 절차적 위법, 허위 공문서 작성 의혹 등에서 심각한 행정 왜곡이 있었다는 것으로 간주할 수 있어 매우 중대한 사안이다"라고 덧붙였다.그러면서 이들은 "특히 감사 과정에서 작성된 문답서와 사실확인서 일부가 공무원 증언에 따라 허위로 작성된 의혹이 언급되고 있는데, 이도 반드시 진상을 규명해야 할 사안이다"라며 "홍남표 전 시장과 조명래 전 부시장이 불법 정치자금 조성 혐의로 기소된 만큼, 이 사건이 창원시의 공공사업이나 행정 결정에 어떠한 영향을 미쳤는지, 그리고 불법 정치자금이 특정인이나 기업에 특혜로 이어졌는지도 철저히 조사할 계획이다"라고 밝혔다.조사특위는 창원시의회 213호에 사무실을 두고 본격적인 활동에 돌입한다며 홍남표 시정과 관련한 탈법·위법 의혹, 감사절차 문제, 특혜 및 비위 사실 등에 대한 시민 제보와 공직자들의 양심 있는 증언을 적극적으로 받을 예정이라고 밝혔다.김묘정 대표는 "이번 조사특위를 통해 홍남표 시정의 탈법·위법 의혹을 명확히 밝히고, 잘못된 행정 관행을 바로잡으며, 향후 이러한 일이 다시는 반복되지 않도록 제도적 재발방지 대책을 마련하겠다"라며 "시민의 세금이 공정하고 투명하게 쓰이는 정의로운 창원을 만들기 위해 끝까지 진실을 규명하고 책임을 묻겠다"라고 밝혔다.2022년 6월 지방선거에서 국민의힘으로 출마해 당선했던 홍남표 전 시장은 공직선거법 위반으로 징역 6월에 집행유예 1년이 대법원에서 확정되어 지난 4월 시장직을 잃었다.