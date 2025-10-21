충남교육청, 독도사랑으로 하나 되다

큰사진보기 ▲김지철 충남교육감이 잔디밭 일원에서 개회선언을 하며"독도는 우리 민족의 자존과 역사"임을 강조했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲대형태극기를 머리 위로 펼치며 ,세대와 학교를 넘어 모두가 한마음으로 '독도는 우리 땅'을 외치는 감동적인 현장이다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국K-POP 고등학교 학생들이 환한 웃음으로 응원하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 당진신문에도 실립니다.이 기사는 당진신문에도 실립니다.

21일, 충청남도교육청(교육감 김지철)은 오전 10시 15분부터 10시 55분까지 본청 잔디광장에서 2025 충남교육청 독도한마당을 개최했다.이번 행사는 홍성·예산 지역의 초·중·고 학생과 학부모, 교직원 등 1000여 명이 함께하며, 우리 영토 독도의 소중함과 평화적 수호 의지를 다지는 시간으로 꾸며졌다.행사는 오전 10시 집결과 리허설을 거쳐, 10시 15분 개회선언과 함께 본격적으로 막을 올렸다. 교육공동체 대표가 낭독한 '독도수호 결의문'에는 미래세대의 주역인 학생들이 영토주권을 지켜나가겠다는 의지가 담겼으며, 참석자들은 박수로 화답했다.김지철 교육감은 "독도는 단순한 섬이 아니라, 우리 민족의 역사와 정체성이 살아 숨 쉬는 공간"이라며 "아이들의 마음속에 자긍심으로 자리 잡고 미래세대의 주체적 의지를 보았다. 이러한 열정이 곧 나라사랑의 밑거름이 될 것"이라고 강조했다. 이어"앞으로도 평화와 민주시민의식을 키우는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.손완순 신례원초 학부모회장은 "학생들과 함께 노래하고 춤추며 '독도는 우리 땅'을 외칠 때, 세대를 잇는 자긍심이 느껴졌다"며 "이런 체험이 아이들에게는 교과서보다 깊은 울림으로 남을 것"이라고 전했다.교육청 관계자는 "이번 독도 한마당은 단순한 행사가 아니라, 학생들이 몸으로 배우는 역사 체험의 장이었다"며 "앞으로도 독도의 가치와 의미를 다양한 문화·교육 프로그램을 통해 널리 알리겠다"고 말했다.이어진 특별 공연에서는 한국 K-POP고 학생들이 '홀로 아리랑'을 선보이며 현장의 분위기를 고조시켰다. 이후 '독도는 우리 땅' 번개춤사위(플래시몹)가 펼쳐졌고, 홍북초·한울초·덕산중·홍성여고·홍성고 학생들이 주축이 되어 참석자 전원이 하나 되어 율동을 따라하며 장관을 이뤘다. 무엇보다1000여 명이 한마음으로 외친 "독도는 우리 땅!" 구호는 푸른 하늘 아래 잔디밭을 울렸다.충남교육청은 이번 행사를 계기로 학생들이 교과서 밖에서 살아있는 역사를 체험하고, 우리땅 독도를 스스로 지켜야 할 소중한 자산으로 인식할 수 있도록 다양한 체험형 교육을 지속적으로 확대할 계획이다.