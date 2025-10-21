이천시, 우체국과 손잡고 복지위기 대응 시스템 강화

큰사진보기 ▲경기 이천시는 복지위기가구 발굴 통로를 다양화하기 위해 이천우체국과 함께 ‘복지등기우편 서비스’ 사업을 시행한다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 복지위기가구 발굴 통로를 다양화하기 위해 이천우체국과 함께 '복지등기우편 서비스' 사업을 시행한다.이천시는 ▲위기가구 발굴·신고 포상금 지급 ▲복지위기 알림 앱 ▲경기도 희망보듬이 ▲이천시 희망우체통 등을 통해 복지사각지대에 놓인 위기가구 발굴을 위한 다양한 통로들을 운영하고 있었다.더불어 이번 ▲복지등기우편 서비스 사업 시행을 통해 우체국 네트워크를 활용한 민관협력으로 복지위기가구 발굴 통로를 더욱 다양화하고, 복지위기가구를 선제적으로 발굴하고 지원함으로써 복지위기가구 해소를 위한 촘촘한 복지안전망을 구축하고자 시행하게 됐다.시 복지정책과에서 매월 복지위기 의심 가구를 선정하여 복지서비스 안내문이 담긴 우편물을 등기우편으로 발송하면, 이천우체국 집배원이 해당 가구를 방문하여 우편물을 전달하면서 생활 실태를 확인한 뒤 체크리스트를 작성하여 시 복지정책과로 회신한다. 복지정책과에서는 회신 내용을 토대로 위기 여부 등을 판단하고 필요한 맞춤형 복지서비스를 연계하게 된다.이천시 관계자는 "기관(시·우체국) 간의 협력을 통해 복지 사각지대 발굴 체계를 다양화하고, 우체국 집배원이라는 지역사회 인적 안전망을 활용하여 지역복지 안전망을 강화하여 복지 사각지대 해소를 위한 촘촘한 복지안전망을 구축해 나갈 계획"이라고 말했다.